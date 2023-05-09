自由廣場》亞太北約 備戰及止戰進行式

◎ 林健正

彭博社報導美國政府擬比照烏克蘭模式，透過總統撥款權，提供台灣價值五億美元（約新台幣一五三億元）軍備。這是美方防範中共區域霸權主義的崛起，加強亞太區域民主陣營的防衛力量，抵抗中共發動侵略戰爭的其中一環。

中共領導人習近平上台後，先在釣魚台議題與日本交惡，在薩德事件上與南韓交惡，在南海問題上，欺凌東南亞鄰國，在中印邊界問題上與印度發生衝突，更在新冠疫情的議題上，對澳洲施以經濟脅迫。在台海兩岸議題上，威脅不排除以武力統一台灣，天天派軍機及軍艦擾台。

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目前任何國家只要關切台海的和平與穩定，都會引來中共戰狼式外交的狂囂，怒責對方「干涉中國的內政」。依照習近平的思維，台灣海峽和南海都是中國的內海，台灣和釣魚台等都是中國固有疆域，都應該在中國偉大的民族復興之後，迫不及待地一併予以收復。

顯然地，中共不只天天秀肌肉霸凌台灣，也到處霸凌其他國家。台海情勢的緊張，絕非台灣主動或被動挑起，而是肇因於中共霸權主義心態。因此，朝野各政黨必須跳脫戰爭與和平兩極的對立。唯有加入亞太集體防衛的體系，朝野才能共同安定民心與避免戰爭。

美國印太戰略倡議以「整合一體化威懾」為基礎，強化與盟國夥伴共同靈活作戰的軍事能力，遏止外力對美國及盟友夥伴施行威逼，共同嚇阻與擊敗任何的侵略，包括發生在台灣海峽的軍事侵略。

美國印太戰略同時指出，印太區域對美國的安全與繁榮至關重要，美國決心加強在印太區域的長期地位與承諾，包括維持台海和平與穩定，增強台灣的自衛能力，「以確保台灣可依據人民意願和最佳利益，和平決定自己的未來。」

為維護印太地區的和平、繁榮與穩定，透過澳英美安全夥伴關係，建立印太與歐洲合作夥伴之間的聯繫，並在地緣上形成多邊的戰略同盟，包括美國、南韓、日本、台灣、菲律賓、澳大利亞等成員，堪稱是一個有實無名的「亞太北約」，以鞏固集體防衛的軍事優勢。

如今美國增加軍售及提供軍援給台灣，協助我們的國軍訓練，強化防衛能力，並先後分別與其他幾個國家進行聯合軍事演習，假想敵就是中國和北韓，其目的希望不要爆發戰爭，一旦發生戰爭，就有足夠的優勢打贏這場戰爭，使敵人不敢輕易發動戰爭，這正是積極備戰及止戰的威懾力量。

（作者是交通大學退休教授）

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