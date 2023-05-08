自由廣場》談國考納入心理狀態評量

◎ 劉兆隆

報載國家考試自明年起不僅將逐步增加口試，對於需要抗壓性與穩定度的職務、或配備槍械的職務等工作，可優先研議加入心理測驗科學化工具作為選才之輔助。方向雖然正確，但是前置作業不可少。

公務員型態有很多種，要求的心理素質也大不相同。例如一般行政職系所要求的心理素質，與國安局特考的心理素質絕對不同。雖然說有的特考有口試的制度設計，但短短口試時間要篩選出適合的人才，仍有其難度。且特定的心理素質在某一個職系可能是優秀的公務員，但在另一個職系可能就是個麻煩製造者。建議考試院先將不同職系需要的心理特質建立資料庫及分析常模，考生心理測驗結果必須要能對應到這個常模，了解其所報考的公務員職系是否適合。

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其次是要修改現有的培訓與升等制度，考慮心理素質的增能。擔任委任、薦任與簡任公務員所需的心理特性並不相同，現行的課程並沒有增加擔任更高一階公務員的心理素質培訓，未來這種心理測驗應與培訓升等制度的評量整合。簡單的說，就算該員受完升簡任官等訓練，但心理狀態仍然不盡符合一個優秀的簡任官常模，培訓制度就應該增加心理素質相關課程，訓練到及格方能入職。

高科技業在選才時早已將心理測驗納入程序，以降低訓練成本與促進產業效能。現代公務員所需職能，與過去科舉選才時代已有很大不同，國家考試也必須適時調整因應為宜。

（作者為彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授）

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