晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》談國考納入心理狀態評量

2023/05/08 05:30

◎ 劉兆隆

報載國家考試自明年起不僅將逐步增加口試，對於需要抗壓性與穩定度的職務、或配備槍械的職務等工作，可優先研議加入心理測驗科學化工具作為選才之輔助。方向雖然正確，但是前置作業不可少。

公務員型態有很多種，要求的心理素質也大不相同。例如一般行政職系所要求的心理素質，與國安局特考的心理素質絕對不同。雖然說有的特考有口試的制度設計，但短短口試時間要篩選出適合的人才，仍有其難度。且特定的心理素質在某一個職系可能是優秀的公務員，但在另一個職系可能就是個麻煩製造者。建議考試院先將不同職系需要的心理特質建立資料庫及分析常模，考生心理測驗結果必須要能對應到這個常模，了解其所報考的公務員職系是否適合。

其次是要修改現有的培訓與升等制度，考慮心理素質的增能。擔任委任、薦任與簡任公務員所需的心理特性並不相同，現行的課程並沒有增加擔任更高一階公務員的心理素質培訓，未來這種心理測驗應與培訓升等制度的評量整合。簡單的說，就算該員受完升簡任官等訓練，但心理狀態仍然不盡符合一個優秀的簡任官常模，培訓制度就應該增加心理素質相關課程，訓練到及格方能入職。

高科技業在選才時早已將心理測驗納入程序，以降低訓練成本與促進產業效能。現代公務員所需職能，與過去科舉選才時代已有很大不同，國家考試也必須適時調整因應為宜。

（作者為彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書