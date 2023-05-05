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社論》民主國家串聯 台灣不能掉隊

2023/05/05 05:30

二○二四總統大選，國民黨預計五月完成作業，推出總統參選人。黨中央還頗具雄心想進一步整合泛藍、非綠陣營，籌組大聯盟，與民進黨所推出的總統參選人賴清德競爭。外界最關切，也認為對台灣民主存續影響最大者，即在這些可能參選人，對於台海議題、乃至對中國政策的主張與態度。而綠藍之別，或者綠與非綠的不同，亦是國際社會觀察台灣未來對外關係走向的最重要指標。

代表民進黨的賴清德，數度強調蔡英文總統的「四個堅持」。蔡總統二○二一年國慶大會提出包括堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。這「四個堅持」，綠營已有高度共識，認定是台灣人民給的底線，賴清德也多次表達這是必須延續的路線。經過蔡英文政府這幾年執政，台美關係攀升至高點，民主盟邦並聚焦台海和平穩定，反對片面武力改變現狀。中共政權已是國際公認的「麻煩製造者」，台海兩邊的國家形象，呈現巨大反差，更加凸顯互不隸屬的關係。台灣堪稱是全球民主供應鏈，不可或缺的成員。因應國際情勢，鞏固台灣民主體制，這是我們必須繼續向前走的生存之道。

蔡政府這七年來穩健的對外路線，加上賴清德代表國家出訪友邦累積涉外經驗，相關國家並能更清楚瞭解民進黨接班者的外交思維，「蔡規賴隨」應是可預期的方向。然而，非綠陣營包括國民黨，可能角逐總統者，對外主張尚不明晰，或彼此有扞格之處，遑論將其整合具有高度共識的「大聯盟」。例如目前爭取國民黨徵召的幾位要角，有的對台海議題高談闊論，但也有異常慎言，分別予人過與不及之感。像是提到可派「八萬個機器人與八萬名解放軍作戰」；又自誇「如果當選，解放軍戰機就不會來了」等爭議之語，便即遭質疑，若能讓解放軍戰機不來，怎又會有解放軍登陸呢？彼此相互矛盾，暴露其對外部情勢的理解情形。另也有參選者鮮少論述，近期雖以「杯破水覆」作為中華民國與台灣的連結譬喻，並未有廣泛討論。刻意選擇隱藏，沒有清楚表態，是考量時機或準備都還未臻成熟，或與國民黨內的主要論述有所差異，在出線之前得保持階段性的模糊，這均待接下來的檢證。

國民黨先前「面向中國」的台海主張，二○二○年總統與立委選舉大敗後，已成票房毒藥。但黨內仍有心有不甘者，依舊鼓吹已被中共貶為一國兩制的「九二共識」，並曲解憲政妄指兩岸同屬一中，反對台灣與中國互不隸屬的政治關係，甚至要國民黨人繼續扛著這塊神主牌。曾與中國領導人習近平把酒言歡的馬英九，自我催眠一中各表的九二共識，但人到了外國就全遭戳破。馬近期到希臘參加國際論壇，前總統的職銜被一改再改、且愈改愈差，最後淪為「中華台北國民黨前主席」。懂得操弄這名銜文字不是希臘，顯然是中方經由使館人員所為。這不單羞辱了馬英九，並藉此宣傳，台灣就是中國一部分。媚中如馬英九，也沒有退席抗議捍衛尊嚴。部分藍營人士信奉的國共政治基礎，擺到國際場域，沒有各表，只有被表。論述不堪一擊，若未來國民黨參選總統者，還繼續在此打轉，豈非自欺欺人，走倒退路。

昧於國際情勢的台海主張，還包括「親美和中」、「強國等距」、「避戰謀和」等，看似中立或中性的語句包裝。這類休管他國瓦上霜的鴕鳥心態，其實是自斷臂膀，遠離真正助台的民主盟邦，台灣一旦掉隊或落單，將更陷險境。中共對外挑釁擴張，台灣不是唯一國家。日本強烈意識「台灣有事，日本有事」，南韓與菲律賓也陸續歸隊抗中陣營，追隨美國的印太戰略。外部環境的迅速轉變，說明我們若要真正的避戰，不是求取委屈式和平，須與民主盟邦堅定站在一起，團結合力，加強集體嚇阻中共的力量，才能真正保障台灣的安全。蔡政府正深化這樣的方向，非綠陣營競逐總統大位者，與其標新立異或語出驚人，其實可以告訴國人，如何繼續強化這民主路線。朝野一致對外，就是最強而有力的防衛後盾。民主國家對我們也會更有信心。更重要是，主要政黨對外主張趨向一致，不再糾結昧於國際情勢的台海主張，選民也會更聚焦於國內各項議題，這對提升台灣民主的實質內涵，將更具助益。

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