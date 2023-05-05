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自由廣場》參觀新北市美術館有感

2023/05/05 05:30

◎ 王錫璋

筆者在臉書上，看到新北市美術館開放參觀戶外園區及部份室內展場，於是搭火車前往鶯歌去參觀，頗覺失望。

雖然知道它是分段式完工開幕，但卻沒想到竹林似的主建物，外觀雖已形成，但內部都還是施工中的一片凌亂；我聽工程人員說，要全部完工，大概還得等兩年。這也就算了，可是開放的僅旁邊一小區的藝術街坊幾間展室，其中又有兩間因設備困障，是暫停參觀的。去的那天，大太陽，戶外植樹及草坪，皆正在初始工程，工程車來來去去，營造工人敲敲打打，即使只是去參觀藝術街坊，卻也得冒著暑熱、噪音及躲避工程車的不舒適感。那天，全館又停水，廁所禁用，遊客只能走到四、五百公尺遠的國民運動中心或附近停車場的廁所使用。

可以說，新北市美術館還是不能達到能部份開放的時間點，連職員都無奈搖頭。那為何要搶先開放呢？當然有宣傳的因素，像以前一段高速公路要分幾次舉行通車典禮一樣；可是如果像新北市美術館不能讓遊客舒適且安全地參觀部份措施，其實也不用急著開放的。

類似的狀況，在安坑的新北氣象園區也是這樣，明明兩棟主要建築還是施工中，可是安坑輕軌的旅遊廣告中，都已宣傳、介紹這景點了，遊客去了，一定不免失望。

任何景點，無論全部或部份要開放，都要準備好了才行，不要讓遊客感到方便、不舒適才好。

（作者為退休公務員，台北市民）

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