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自由廣場》公東高工的笨拙與愛

2023/05/05 05:30

◎ 陳泰安、季紅瑋

媒體報導：教育部四月廿七日召開第十三次私校退場審議會，決議以「財務狀況顯著惡化」為由，將台東公東高工列為專案輔導學校，教育部給予二年改善期，逾期未改善將命停招，並於停招後一年停辦。身為同在台灣後山偏鄉地區教育工作者，心中極為沉重：不只為公東高工惋惜，更對台灣偏鄉地區的教育未來發展憂心。

眾所皆知：公東高工培育無數木工好手，在國內外獲獎無數，但可能比較少人知道的是：公東高工是瑞士籍天主教白冷會的神父修士們所創立經營的學校，當年會選擇在台東設立這樣一個以技職教育為主的學校，是因為創辦人錫質平神父說：「教育是天主給窮人的希望！」他引進了瑞士木工藝，以師徒制手把手的教給當地弱勢族群年輕人一技之長，其中有相當高的比例是原住民。

時至今日，公東仍然秉持著錫神父看重弱勢的技職教育為核心理念，繼續花精神進行師徒式教學，現任的張恭榮校長就說：「如果錫神父在世，仍會以我們的努力和選擇感到欣慰。學校有五十％的原住民學生，栽培原住民學生一直是錫神父的初衷。」「我們學校還有廿％的中低收入戶，七％的新住民子女，八％的身心障礙特殊學生。為最小的弟兄服務，就是我們教育應該做的！」

這樣一個屬於偏鄉窮人們的學校，在少子化浪潮中，在以想辦法讓私校盡速退場的機制底下，面對嚴酷的「專案輔導」的挑戰！

是的，從財務的情況來看，公東高工的確是一個笨拙的學校！當學生數減少，以學費和少數捐款為主要財源的學校，偏鄉弱勢學生居多的情況下，財務狀況怎麼可能與公立都會學校相匹敵？但我們不禁要問：難道教育的需要只在於學校是否有充足的財力？

私校退場條例和現有的「專案輔導」機制，用「財務情況」作為最重要的指標一刀切，可能也同時斷送了許多偏鄉弱勢族群的希望！請教育部長官明察：大部分因退場機制被「專案輔導」的學校，都是技職學校，都是偏鄉學校，這些學校的弱勢學生比例這麼高，而教育正是他們翻轉未來最重要的一條路。專案輔導機制表面形式上的輔導，只是把這些學校貼上一個永難翻身的標籤，導致這些學校更快走向停辦。

幾十年來，天主透過公東高工給了台灣的土地和窮人們滿滿的愛，而我們打算如何承接這樣愛的教育使命呢？

（作者分別為宜蘭聖母醫護管理專校副教授兼通識教育中心主任、花蓮女中輔導老師）

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