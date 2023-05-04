自由廣場》盤點軍工產業 掌握加入美國生產鏈契機

◎ 諸葛風雲

由於俄烏戰爭及中國大肆擴張軍備，使得各國開始增加軍費投資，為全球軍工產業帶來前所未有的龐大商機，國內的軍工相關產業股價表現成為焦點，近日美國也為因應對台各項授權法案以及加速美國軍用裝備生產速度，於五月二日由前太平洋海軍陸戰隊指揮官魯德爾(Steven Rudder)率二十五家軍火商代表訪台，以「增進和台灣國防產業的合作」。此舉可讓台灣軍工產業獲得加入美國生產鏈的契機之外，更可藉此提升國內廠商相關技術。但相較於民間企業展現的活力，政府所主導的中科院、軍備局生產製造中心各兵工廠、漢翔公司，更應藉此機會加以整合，以強化競爭力。

目前這些單位都面臨發展上的困境，如漢翔公司專長製造，研發需依靠中科院的航空所；中科院近年許多科研案遭遇瓶頸無法突破而現況結案，前院長龔家政先生在其回憶錄中提到組織僵化、內部管理及人事上的沉苛都是中科院的隱患；軍備局生產製造中心各兵工廠完全不具國際競爭力，甚至落後先進國家好幾世代，之前205兵工廠出口彈藥給美國，就被要求底火及火藥由美方提供以確保品質，兵工廠僅是賺OEM的工錢；202廠已無力研製火炮，僅靠山寨的20mm機砲撐場，所生產的砲彈及火藥仍停留在越戰水準；209廠的雲豹甲車仍陷在技術來源愛爾蘭泰摩尼科技公司(TTL)的官司、車體遙控砲塔子系統設計不良、內部人謀不臧、採購弊案（中興電工）的糾葛中；402廠所生產的夜視鏡及光電設備完全無法滿足作戰需求，單價又高；中科院雖然已轉型為行政法人，但與生產製造中心各兵工廠都隸屬國防部導致組織僵化，且受限於軍職服役時間及用人限制，相較於漢翔公司隸屬經濟部，追求經營績效的公司化經營，有如老牛拖車進步緩慢。

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建議將前述單位加以整合併入漢翔公司或成立國營軍工企業，才可名正言順進行軍品銷售，以加強競爭力，並靈活組織及人事。還記得二○一五年八月甫成為民進黨總統參選人的蔡英文女士，在台北航太展上喊出「國機國造」，促成了勇鷹高教機，一舉振奮了台灣航太產業，也使對手措手不及，讓產業界爭相投入支持行列。現國內外形勢對台灣軍工產業發展有利，政府應掌握契機加速整合相關機構，賴副總統也可趁今年九月即將舉行的台北航太展，展現未來國家領導人的高度，提出空軍下一代戰機、海軍神盾艦的研發目標，擘劃台灣軍工產業發展的新願景，以落實「和平保台 發展經濟」的大政方針，引領台灣繼續向前行。（作者為大學助理教授、軍事部落客）

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