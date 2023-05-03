自由廣場》﹙鏗鏘集﹚玩弄政治的言語現象

◎ 李敏勇

言語的破壞是文化破壞，來自政治與商業的惡意作為。戒嚴長時期的台灣，黨國政治充斥口號，「自由」、「民主」的語彙充塞於政令宣導。偉大領袖的身段，透過身體語言的強化，就是例子。不只不實廣告會成為公害，言行不一的政治宣傳也會成為公害。

納粹德國希特勒的演說召喚日耳曼人的激情；義大利墨索里尼誑言法西斯的國家秩序；史達林在蘇聯共產政權的魅惑解放世界論說，在後來歷史的鑑照下，美麗修辭包裝的言語成為文化病毒。中華人民共和國的中國性充斥玩弄修辭的不實政治語言，中華民國的中國性也相互照映。

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中華帝國號稱文化悠久，語言文字有長期的傳統，形成的詞彙豐富，卻常成為空有言語意符但沒有認知和實踐心的「言語空洞」或「背反」現象。常見政治人物滔滔不絕於成語引述，卻只是口號，口惠而實不至。就像印刷鈔票的技術發達，但發行準備欠缺，沒有兌現條件，用來比喻中國的言語狀況，極為吻合。

文明批評常見於政治或社會批評，二戰後的日本、德國、義大利等軸心國家，面對戰敗的廢墟，都有批評的視野。日本詩誌「荒地」的詩人以「意義喪失的時代」面對社會，認為戰爭的最大破壞不只是人命的喪失和建築物的毀壞，而是語言和想像力的破壞，有所反思。台灣的民主化進程，轉型正義指的是「政治」，缺少「文化面」的條件。因而，民主化轉型簡易為「全面開放公職選舉」，缺少真正的國家或社會新視野。

黨國戒嚴專制時期也口口聲聲「民主」、「自由」，但充塞「專制」和「壓迫」。戰後台灣政治遺留下來的言語狀況，缺乏歷史反思和政治覺醒。過去沒有過去，現在仍充塞著過去，未來不盡有新的想像，競奪剩餘價值超過描繪未來願景。

從前，脅迫台灣人反共；現在騙台灣人降共。反共愛國成為親共害國，充塞恣意妄為的言語現象。「為中華民國粉身碎骨」也是典型例子，更早時期，以「中華民國滅亡」作為選舉口號恐嚇民主選舉也一樣。「與強盜和解才是務實」以及「委屈的和平也是和平」等謬說，也是此類。轉型正義未充分實現，黨國戒嚴統治的歷史成為黨國侍從體系的遺產，仍然侵蝕台灣國家重建的文化工程。玩弄政治的言語暴力正在混淆視聽，破壞台灣國家的正常化。

（作者是詩人）

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