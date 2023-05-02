自由廣場》于美人聰明 芬蘭瑞典人都是笨蛋？

◎ 陳佑安

藝人于美人為了參選明年的立委，喊出「委屈的和平也是和平」，引發各方駁斥與嘲諷，事實上，許多對國際局勢與戰爭觀念天真的選民，仍認為「和平」最重要，對獨裁者容忍一下沒關係。以此觀之，于美人對台灣人的認知作戰實屬成功。但「委屈的和平也是和平」嗎？絕對不是！委屈絕對沒有和平！

誠如前美國國安顧問波頓（John Bolton）所言，中國認為台灣的存在就是挑釁。習近平已不止一次宣示，只要台灣不投降，中國就要武統台灣。那麼台灣投降就會有「委屈的和平」嗎？答案是不會！

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看看盧沙野說，統一台灣後要設教育營，加上中國已開始試用「數位貨幣」，投降作為中國人後，你于美人數字貨幣帳戶上每天能花多少錢、能買什麼東西、不能買什麼東西，將全由中共控制。

更重大的是：一、當台灣成為中國的一部份之後，美國就得把對中國科技戰的那一套全用到台灣身上。斷供設備與技術移轉，踢出供應鏈，由甫到美國和拜登發表「華盛頓宣言」的韓國取代你。那麼台灣的科技人才會全部跑去當美國人，台灣的科技產業立馬崩毀，經濟瞬間塌陷。而這就是台灣人要的「委屈的和平」嗎？

二、釣魚台就在宜蘭外海，目前中共已不斷利用軍艦漁船前往侵擾日本，一旦台灣為了委屈的和平投降後，中日隨時可能擦槍走火，馬上觸動美日安保條約，台灣將變成中國與美日大戰的最前線。台灣人將像烏東投降俄國的人民一樣，最先被中共徵召上戰場當抵擋美日飛彈的砲灰，台灣土地與人民將是替中國承受美日轟炸的最前線！這就是于美人所說的「委屈的和平也是和平」的下場，是一句含有巨毒的美麗謊言，無知且錯誤！

委屈絕對沒有和平，否則芬蘭和瑞典繼續當永久中立國就好了，何必加入北約和強大的盟友站在一起，以嚇阻普廷任何可能的侵略妄動？難道芬蘭和瑞典人都是笨蛋，于美人你最聰明？

（作者是財經研究人員）

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