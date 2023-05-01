晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》論空中拒止、決戰境外

2023/05/01 05:30

◎ 張延廷

根據模擬分析，一條長三千七百公尺、寬六十公尺的軍用機場跑道，假設遭受六枚短程彈道飛彈攻擊時，若誤差半徑五十公尺以內，則被截斷的機率為八十四％。以此推估，若對岸要摧毀全台十三座機場的主、副跑道，僅需一百枚精準導彈。所以我們的戰力保存不能全然仰賴佳山基地，鄰國的支援有其必要性。

目前美、日均有加強日本西南離島防務的默契，我國如能以「租借」的方式，在戰時使用與那國島或石垣島、下地島、宮古島等機場作為備用轉場基地，藉此讓日本落實「台灣有事，就是日本有事」的外交承諾。另者，可透過退輔會與國外退伍軍人組織團體鏈結，召募國際退伍飛行員志願軍，組建一支新世紀「飛虎隊」，平日以鄰近國家為基地輔助，戰時可立即支援台灣，擴大台灣國際戰略資源。

揆諸戰史，當一九七三年以色列發動「贖罪日戰爭」時，從無線電上截聽到埃及戰機飛行員抱怨以色列飛機上都在講英文，而以色列飛行員則抱怨埃及空軍都在講俄語，以、阿兩邊真正的空戰飛行員就是一部分由美、俄退伍飛官擔綱。今天，兩岸軍力已向中共傾斜，因此我們要保有絕對空優非常困難，必須轉向強化「空中拒止」能力為核心，以高技術限制中共戰機的戰力；加強精準彈藥數量，和戰場存活率較高的地面機動雷達，才能掌握戰場的主動權。

對慣於在戰場擁有絕對空優的美軍空權力量而言，喪失制空權就喪失了戰場。以目前俄、烏戰爭為例，守方欲達成「空中拒止」遠比爭奪空優來得容易，防空戰力遠遜台灣的烏克蘭都做得到，台灣更可做到。問題在於我國三軍的共同戰場圖像是否建置完備，官兵戰術教育及心理建設是否完善，皆屬最根本問題，而且必須「決戰境外」，才能使台灣戰損降到最低，民生基礎建設亦能運作無礙。

由俄烏戰爭不難得知，國際環境已牽一髮動全身，尤其台海若不平靜，受衝擊最大的是南韓和日本，屆時台灣海峽無法通行，韓、日所有的航空器、船艦全都要繞道太平洋，此所以周邊國家對台海的區域穩定，始終保持高度關切及嚴肅面對。因此台灣要順勢積極鏈結周邊國家的戰略資源，並列出清單逐一努力爭取，將國家戰爭資源及潛力極大化，建構「台灣有事」就是「台灣周邊有事」、「世界有事」，優先擴展、引進周邊大環境的力量，才能進一步確保台海的和平。

（作者為前空軍中將副司令，清華大學榮譽講座教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書