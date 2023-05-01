自由廣場》論空中拒止、決戰境外

◎ 張延廷

根據模擬分析，一條長三千七百公尺、寬六十公尺的軍用機場跑道，假設遭受六枚短程彈道飛彈攻擊時，若誤差半徑五十公尺以內，則被截斷的機率為八十四％。以此推估，若對岸要摧毀全台十三座機場的主、副跑道，僅需一百枚精準導彈。所以我們的戰力保存不能全然仰賴佳山基地，鄰國的支援有其必要性。

目前美、日均有加強日本西南離島防務的默契，我國如能以「租借」的方式，在戰時使用與那國島或石垣島、下地島、宮古島等機場作為備用轉場基地，藉此讓日本落實「台灣有事，就是日本有事」的外交承諾。另者，可透過退輔會與國外退伍軍人組織團體鏈結，召募國際退伍飛行員志願軍，組建一支新世紀「飛虎隊」，平日以鄰近國家為基地輔助，戰時可立即支援台灣，擴大台灣國際戰略資源。

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揆諸戰史，當一九七三年以色列發動「贖罪日戰爭」時，從無線電上截聽到埃及戰機飛行員抱怨以色列飛機上都在講英文，而以色列飛行員則抱怨埃及空軍都在講俄語，以、阿兩邊真正的空戰飛行員就是一部分由美、俄退伍飛官擔綱。今天，兩岸軍力已向中共傾斜，因此我們要保有絕對空優非常困難，必須轉向強化「空中拒止」能力為核心，以高技術限制中共戰機的戰力；加強精準彈藥數量，和戰場存活率較高的地面機動雷達，才能掌握戰場的主動權。

對慣於在戰場擁有絕對空優的美軍空權力量而言，喪失制空權就喪失了戰場。以目前俄、烏戰爭為例，守方欲達成「空中拒止」遠比爭奪空優來得容易，防空戰力遠遜台灣的烏克蘭都做得到，台灣更可做到。問題在於我國三軍的共同戰場圖像是否建置完備，官兵戰術教育及心理建設是否完善，皆屬最根本問題，而且必須「決戰境外」，才能使台灣戰損降到最低，民生基礎建設亦能運作無礙。

由俄烏戰爭不難得知，國際環境已牽一髮動全身，尤其台海若不平靜，受衝擊最大的是南韓和日本，屆時台灣海峽無法通行，韓、日所有的航空器、船艦全都要繞道太平洋，此所以周邊國家對台海的區域穩定，始終保持高度關切及嚴肅面對。因此台灣要順勢積極鏈結周邊國家的戰略資源，並列出清單逐一努力爭取，將國家戰爭資源及潛力極大化，建構「台灣有事」就是「台灣周邊有事」、「世界有事」，優先擴展、引進周邊大環境的力量，才能進一步確保台海的和平。

（作者為前空軍中將副司令，清華大學榮譽講座教授）

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