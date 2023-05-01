自由廣場》蚵仔煎、蚵仔麵線的產業紅燈

◎ 江煜勳

台灣的蚵仔這幾年不斷的減少，許多人把問題推給越南進口的鮮蚵。台灣的鮮蚵過去年產量大多維持在兩萬多公噸，但到了二○一九年起，下降到一九四七三公噸，也是從這一年起越南的鮮蚵開始大量引進台灣。二○一八年才三十三公噸的量，到了二○一九年就增加到二百公噸，二○二○年更是快速增加到一三五五公噸。而且越南的下龍灣在二○一八年還沒有幾戶養蚵，但到了二○一九年起就出現了大量的養殖蚵棚。

不過台灣的蚵仔減少並不是因為越南蚵進來才減少的。而是另有原因。

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筆者從事牡蠣研究及養殖廿幾年，並且與蚵農長時間的接觸。台灣的蚵仔數量減少最主要就是天然種苗快速減少造成的。

過去台灣天然種苗在東北季風吹起的白露中秋時節，蚵農都可以輕易地採到足夠的種苗，就連台南七股、將軍、北門一帶都可以採到。但如今這些地方都已經很難採到蚵苗了，而必須要跟雲林台西買蚵苗。但台西的天然蚵苗的產量也開始不穩定了。

根據蚵農的反應，在二○○○年以前，台西地區可以輕易地採到足量的蚵苗。但是這幾年蚵苗的採集量已經大幅減少五十％，且還在不斷的縮減當中。

牡蠣在浮游期要轉到附著期，我們稱之為變態期，這是因為牡蠣內部的形態會改變。變態期的牡蠣需要大量的碳酸鈣來製造分泌的黏液，及構造它的新殼。黏液的形成，可以增加牡蠣的附著力，讓牡蠣可以很容易地附著在牡蠣殼串上。但沒有了黏液，牡蠣苗就會快速死亡。此外，就算附著到蚵殼串上，但沒有足夠的碳酸鈣來構造它的新殼，牡蠣苗也會因為殼薄不耐高溫而被曬死。這些在筆者多次的實驗中都有得到驗證。

台灣有那麼多的河川，但也只有濁水溪可以採集到大量的牡蠣天然苗。這是因為濁水溪有大量的泥沙的關係。濁水溪的泥沙不只是供應牡蠣製造黏液及外殼的原料。也是滋養河口海洋微藻的重要原料。有了泥沙及足夠的海洋微藻，牡蠣種苗就可以快速地長大。

請政府嚴肅思考濁水溪的管理政策吧！不然我們以後真的只能吃越南蚵仔煎及越南蚵仔麵線了。

（作者為資深牡蠣研究及養殖業者，基隆市民）

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