自由廣場》特教生「務農」談修法

◎ 黃如輝

過往在特教學校服務期間，學校位在嘉南平原區，曾協同參與農藝教學，帶著學生來農場上課，那真是苦事一件。多數的老師缺乏「務農」的實質經驗，從整地到採收，整個學期下來不時有顆粒無收的狀態，所以田間常會出現「種蔥卻灌水成稻、栽苗卻望菜難成」的實習窘境。筆者曾反映給教學研究單位，如果學生畢業務農自是社區化就業的一環，單就評估農藝教學究竟是著重「農藝」實習、還是「務農」體驗或是「體能」耐熱的田間訓練呢？

去年開始，臺南農改場與嘉義特教學校合作，讓特教生來農場實習，打破特教生不適合務農的傳統窠臼概念。農場以「助手」要求進來實習的學生，同仁下田操作特教生亦步亦趨的學習，從除草到病蟲害防治、操作搬運車，特教生大多短時間內就能上手。長遠看，這對於農業缺工與社區化就業期待能有很大的助益。

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最近特教法正值大修法期間，筆者從省立籌備處走到國立特教學校，其實特教法不論如何修法，每個特教老師彷彿都是被要求「萬能」，令人感慨。我們要體諒每個特教老師都有菩薩心腸，但不是每個特教老師都是千手菩薩諸事萬能，期待修法者都能面對「實際現況」，盡量符合社會、家庭與特教生的需要，才不枉各界對於修法的期待。

（作者為前嘉義特教學校員工）

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