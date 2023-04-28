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自由廣場》國人對技職教育的若干迷思

2023/04/28 05:30

◎ 黃榮文

最近接連幾篇新聞與評論提及，國內高職生人數銳減，將導致若干產業嚴重缺工，影響你我生活品質等等，立論精闢，筆者亦就自身見聞，剖析以下問題！

一、「高職」還在嗎？隨著升學窄門日漸寬闊，十八分也能上大學，除了少數特殊科別外，大多數高職畢業生選擇升學，而非立即就業，高職教育目標之一的職業準備功能十分薄弱，政府遂於二○一四年將原本的高職改稱為「技術高中」，但並未強制現有學校改名。因此「高職」這名詞只是民間在用，教育部眼裡的技職教育是從專科起算。

結論︰「高職」已名存實亡，教育部對「高職」已不知該「怎麼辦」

二、技職教育屬不屬於高等教育一環？如問:「筆者台科大畢業，算不算受過高等教育?」標準答案:不算，林智堅中華大學畢業才算！因為科大、技院及專校由技術及職業教育司(技職司)轄管，而一般大學或學院則為高等教育司(高教司)業務範圍，涇渭分明！

「高等教育」理應涵蓋一般大學與學院、專校、技院以及科大等。國內早期的技職教育(包含高職)奠基扎實，與一般教育相較毫不遜色，傳統產業因此蓬勃發展，創造了「台灣錢淹腳目」的經濟奇蹟。但隨著半導體等高科技產業起飛，人才需求多來自一般教育體系學生，態勢丕變，不只「高職」被更名，技職教育地位亦日益低落。

結論：既然國內的技職教育是從專校起算，自然屬於高等教育，應在高教司下設兩個次級單位，分別管轄技職教育與一般教育，而非各立門戶，讓技職教育「妾」身未明。

三、「高職」被弱化，則產業基本人力必將嚴重短缺？「高職」畢業生投入相關職場的人數其實不多，且國內的職業訓練媲美技職教育，勞動部職訓局(及若干直轄市)各職訓中心每年亦為產業培訓無數專業人力。此外，因少子化導致招生不佳的私立技院與科大，亦可降轉為專校，善用既有設備及專業師資開辦職業訓練課程，公部門亦宜積極協助輔導。

結論：「高職」生銳減，產業界無須過度煩惱，最煩惱的其實是「高職」教師。

（作者是彰化師大兼任教授）

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