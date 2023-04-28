自由廣場》資訊戰，是否已悄然展開？

◎ 林志鴻

國外媒體目前不僅對烏俄戰爭時刻保持關注，對於台、中兩岸情勢變化，也逐漸成為國際高度關切焦點，充分說明我們現在所處的環境，已非同以往。同時，國際間不時以烏俄戰爭和台灣與中國的兩岸局勢，加以對比和傳達預警擔憂，而國人在其中所扮演的角色以及應當抱持何種心態，又該如何看待與面對呢？

對於戰爭，多數人會以「兵戎相見」為既定印象或以此認定。以往我們常會說制空權是主導戰爭的勝負關鍵，但對現代人來說，我們更容易輕忽「資訊戰」，這個虛擬前哨戰的重要性。在裴洛西訪台當天，知名連鎖超商以及公部門的電子廣告看版，遭到大規模系統入侵，相對於中共解放軍的軍演恫嚇，以及海空侵擾，台灣應已有切身經歷和直觀意識。但是，在我們討論到國防議題時，大部分都是聚焦在短兵相接，至於資訊網路薄弱之處，武力可能已不是決定戰事勝敗的關鍵？

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台灣目前所處的社會氛圍，已讓人不得不重視和面對資訊滲透，尤其在網路社群方面，中國有心人士常會利用圖文拼接、資訊接收落差等手法，試圖製造混淆視聽的效果，雖然相關單位事後都會出來澄清闢謠，但這種假訊息的使用方式，卻以打游擊的方式，直接測試社會大眾對「訊息辨別的免疫程度」。

烏俄戰爭開打前後，從網路受到破壞和封鎖阻斷，到澤倫斯基AI換臉事件，無不體現個人資訊辨識能力的重要性所在；尤其現階段，有許多的意見領袖和民意代表成為中共的唱和者，時時散播疑美論、鼓吹削減國防的自我防衛能力、唱衰台灣的實質外交表現等。更毫無避諱地，與中共共同倡議，置換台灣的國家主權概念，以及合理化中共當局的一切行為，透過平日不間斷的釋放和傳播，如同拋撒統戰的種子。試想，若是搭配武力的兵臨城下，擊敗我們的會是解放軍，還是堡壘內的吳三桂呢？

面對中共統戰的威脅，是否已不單是國軍的工作，而是全民國防意識的體現，我們必須有效阻擋資訊戰，強化防線。在希望台灣能夠變得更好的同時，我們是否也要反問自己，如何能讓台灣變得更好？

（作者是前ROTC花蓮教育中心攝影師）

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