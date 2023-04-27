自由廣場》戶外教育入法是落實國教素養的保障

◎ 陳永龍

日前立法院教育及文化委員會審查《國民教育法》修正草案，行政院修法版本原將「戶外教育」入法，但因全教總反對使立委轉風向，在修正條文中把「戶外教育」字眼拿掉。看到立法與政策大倒退，全教總與立委實應瞭解到：唯有「戶外教育」入法，才能落實十二年國教核心素養，讓投入戶外教育、實境學習的學校與教師，更有法律保障。

戶外教育的政策脈絡

回顧戶外教育的政策脈絡，立法院早在102年1月邱文彥立委等超過60人連署提案，督促整合部會、共同推動優質校外教學。教育部102年3月19日立即由蔣偉寧部長拜會立院教文會召集人鄭麗君委員，決議「將優質化校外教學納入十二年國民基本教育討論議題」。

請繼續往下閱讀...

教育部102年4月17日再由陳益興次長召開「研商優質校外教學推動方案相關事宜會議」，決議組成研擬小組，再經十多場專家會議、縣市局處長與各層級會議，確立以「戶外教育」為主軸，而後才有頒佈「中華民國戶外教育宣言」的記者會及後續政策迄今。

而後，立法院教育及文化委員會也於102年12月11日提案，決議由教育部啟動「戶外教育推動會」，並建請行政院成立跨部會協調平臺；但，儘管教育部早已成立「戶外教育推動會」運轉多年，在行政院跨部會平台的協調整合事項，迄今仍有待更進一步的運轉。

而在推動戶外教育的落實，民間力量也扮演關鍵角色。包括主婦聯盟、社大全國促進會、童軍總會、荒野保護協會、環境教育學會、全國家長團體聯盟、中華鳥會、全國教師工會總聯合會（全教總）等等，十多個全國性社團與學者專家共同組成「優質戶外教育推動聯盟」，尋求以「溝通／對話／支持」的方式，來取代「抗議／抗爭／批判」的對反，才促成立法部門與行政部門共識；更在產、官、學、NGOs協力合作下，讓「戶外教育」成為落實十二年國教重要的教育翻轉。

落實國教的戶外教育實踐

由於當年十二年國教《總綱》草案研議已近尾聲，只能把戶外教育暫列議題，但在「彈性學習課程」的說明，包含跨領域統整性主題／專題／議題探究課程，社團活動與技藝課程，特殊需求領域課程，以及…「戶外教育」…等其他類課程。課綱特別強調戶外教育的課程屬性，是因為若無戶外教育的課程變革，十二年國教理念目標恐成「美麗的空中樓閣」。

因為，戶外教育絕對不只是「校外教學」活動，也不只是議題融入或體驗教育；而是可以在單一領域、跨領域統整課程、校訂課程、主題／專題／議題課程，進行「探究與實作」的深度課程，引領學生在「真實生活情境」中學習，落實十二年國教「自主學習、溝通互動、社會參與」三面九項核心素養。

鑒往知來，戶外教育今日已漸漸達「常態化、普及化、優質化」的階段性目標，繼續朝「課程化、法制化、產業化」的中長程度目標邁進。若檢視這十年來的推動成效，不論都會、偏鄉、實驗教育，實有太多學校（例如新竹市光武國中、台南市左鎮國中、雲林縣樟湖國中小、宜蘭縣岳明國中小等等），都藉著「戶外教育」帶學生走進山野、海洋、城鎮社區甚至國際社會，開創出教育的新局。

迎向國際，戶外教育不僅能落實十二年國教素養、回應聯合國SDGs（2030年永續發展目標），也連結《OECD 2030 未來教育與技能計畫》的「學習羅盤」概念，必須在快速變動的科技與社會衝突的風險社會中，指引學生具備改革社會、塑造更好生活所需之「創造新價值」、「調解緊張局勢和困境」及「承擔責任」等三個高層次的「變革型素養」。因此，戶外教育乃在真實界中「探究與實作」的未來教育。

入法保障經費與安全

過往，教師或家長總擔心學生安全而把孩子關在溫室裡，於是用「安全、經費、場域與時間」作為走不出去（或不想出去）的理由。戶外教育只是靠願意多花時間、多承擔風險的熱血教師在支撐。近年來，教育部藉行政命令、中程計畫等政策支持，希望能在「行政支持、場域人力、安全管理、教學精進、課程發展」等五個面向更加深化。

而今，全教總看似誤認「國民中小學辦理戶外教育實施原則」、「高級中等學校辦理戶外教育實施原則」已足夠而反對入法；但我寧可正面地相信，全教總背後考量到「教師負荷」的權利，不忍教師在推行戶外教育時，得靠自己熱情，超時、超體能，甚至獨力承擔風險。但，不也正因如此，才更應提升戶外教育的法律位階，降低外加在教師身上的風險？！

教育是創造未來的希望工程。戶外教育是「以學生為學習主體」在真實世界裡探究與實作的素養學習，不僅是落實十二年國民教育的課程實踐，更讓未來世代可以「立足台灣、放眼世界」來因應變局、承擔責任、創新創造，成為具有「變革型素養」的世界公民！

因此，請不要再讓孩子「關在教室十二年」了！唯有「法制化」，才能確保學校和教師在「安全、經費、場域、時間、專業人力」的責任與權益，讓老師「以戶外教育作為落實十二年國教課程實踐」時，可以在「經費來源、單位人員分工與權責、風險管理、急難處理、家長志工與專家協力」等面向，更有法律保障。

（作者為臺灣師範大學公民教育與活動領導學系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法