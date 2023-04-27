自由廣場》拜託，這些人到底懂不懂電！

◎ 謝志誠

前一陣子，經濟部針對用餐時間推動的冷氣適溫運動，其實這只是既有行之多年的節能工作外，新增一項輔導性與建議性的政策，採自願參加、沒有罰則，卻被硬坳加上一個「令」，甚至還把一項立意良善的節能政策坳成「限電令」。事實上，「節能是最好的能源」是談論能源的ABC，把推動節能扭曲成缺電限電的人，哪有資格談「淨零排放」。

最近，又有政黨把有工廠收到「需量競價」得標通知，就質疑我國將面臨缺電。其實「需量競價」是早在二○一五年起就開始執行的措施，是一項為因應負載突增或機組臨時故障時才視情況執行的一種管理措施。透過這項措施，可以不必為短暫時間內的用電尖峰（全年尖峰負載共約二百小時）而耗費鉅資大興發電機組，是國際電業行之有年的普遍作法，也是抑低尖峰用電，兼顧經濟與環保的措施。與其說是「缺電」，不如說它是為了讓備轉容量率的量體多一點的「保險」措施。

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在操作上，需量競價措施是由用戶就其願意減少的用電自訂回饋價格，與其他參與用戶及發電機組相互競價，用戶得標後配合減少用電，便可依據自訂價格扣減電費。用戶自訂回饋價格每度最高為十元。競價最高為十元從二○一五年開始就是如此。

當台電有需要時，採愈低報價者先得標方式決定得標者，並通知得標者（用戶）減少用電，如得標用戶有確實減少用電，則依報價計算電費扣減。若得標後有因趕訂單等突發因素無法配合減少用電也沒關係，只是不會得到電費扣減而已。由於需量競價得標者減少的用電，有其他用戶使用，所以台電的實際支出只是差額而已，比起不斷增建發電機組還來得經濟且環保。

所以這也是一項行之多年的延續性政策，刻意扭曲製造恐慌，真的毫無意義！

（作者為台灣大學退休教授）

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