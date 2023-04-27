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自由廣場》被鍋子甩到的陳建仁

2023/04/27 05:30

◎ 余敏長

近日，一名少年持衝鋒槍對土城一家當鋪掃射五十一槍後，隨即搭計程車到板橋警分局投案，警方初步判斷是竹聯幫與華山幫互相惡鬥報復。

光天化日之下，還是交通尖峰時間，在新北轄區發生如此匪夷所思的重大治安事件，市長侯友宜理應馬上結束新加坡行程趕回處理，卻還在新加坡參訪逛夜市，為選總統鋪路。二○一六年，時任高雄市長陳菊原本要到紐西蘭度假，過境澳洲墨爾本時，得知南台灣發生地震，還不是自己主政的高雄，仍立刻搭機返台投入救災；相較於侯友宜拿著手機，在他人拍攝下指示新北市警局長的作秀畫面，沒有要選總統的心繫人民，有要選總統的心繫權位，政治格局與氣度，高下立判。

行政院長陳建仁要求新北市政府對連續槍擊案做最好的處理，卻遭立法院國民黨團質疑掌握各縣市警察局長人事權的行政院、內政部，只會將責任甩鍋給藍營執政縣市政府首長云云，誠然，治安維護應不分中央與地方，然而，陳院長有甩鍋給地方政府首長嗎？重點在於誰要負地方治安主要責任。

憲法規定，警察制度由中央立法並執行之，或交由省縣執行之。警察法基於憲法授權明訂，直轄市警政、警衛實施事項，立法及執行為直轄市；警政署掌理並執行全國警察行政，指導監督各直轄市警政、警衛之實施，協助地方治安之保安警察業務，是故，中央的保安警察派往地方執行職務時，仍應受當地行政首長之指揮、監督。同樣基於憲法授權的地方制度法也規定，公共安全事項為直轄市自治事項，包括警政、警衛之實施、災害防救之規劃及執行、民防之實施等等。且大法官釋字第三○七號解釋說，省警政及縣警衛之實施，依憲法規定屬省縣之權限，省（直轄市）得就其業務所需經費依法定程序編列預算，如確屬不足時，得依警察法規定呈請中央補助。則從法制或預算的觀點，警政警衛第一線實施者為直轄市等地方政府，中央僅係居於監督指揮的地位從旁協助的角色，何能反客為主，把地方治安變成中央的責任？

縱令各縣市警察局長人事權的行政院、內政部，充其量係警察行政的一環，無礙警政、警衛的直接實施者為直轄市地方政府，指導監督地方警政的中央行政院長，要求新北市政府對連續槍擊案做最好的處理，何錯之有？

陳院長非僅沒有甩鍋給侯友宜，而是國民黨甩鍋給陳院長。曾任警政署長的侯友宜，如果連中央與地方警政警衛的分際都不清楚，甚至附和國民黨團的說法，起碼的是非辨明都沒有，還能期待侯友宜承擔總統大任嗎？

（作者為執業律師，臺北市民）

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