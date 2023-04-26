社論》「非綠」、「非紅」與平衡桿

中國的文武介選動作頻頻，與「非綠」裡應外合進行認知戰。二○二四大選，地緣選擇的主軸已經浮現，其它的政策辯論能見度可能有限。去年地方選舉，民進黨重蹈二○一八覆轍。上次，主要敗在公教年金改革、公投攪局。這次，論文門成為大敗筆。國民黨上下士氣大振，一副可望二○二四收復河山之慨。不過，這個百年老店的宮廷劇依舊。郭台銘在走四年前的戲路，朱立倫則令人懷疑是否在走八年前的戲路，而侯友宜遲未表態影響氣勢，歹戲拖棚搞得韓粉也按捺不住。

如果說，二○一八、二○二二是民進黨的魔咒，二○一六、二○二○何嘗不是國民黨的魔咒。韓流之狂掃台灣，猶且在一年之間退潮。二○二四，誰主浮沉，言之過早。目前看來，「非綠」的最大變數，仍是侯友宜。這位諸侯，到底會不會眾望所歸？路線會姓黨或殺進本土地盤？朱立倫自稱總教練，卻投出「徵召」變化球，會不會搬石頭砸國民黨的腳？假如風飛沙之後，結局竟是「徵召總教練」，那就真的是精彩絕倫了！

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侯友宜，一直維持較高人氣，主要原因似乎有二，一是「侯侯做代誌」，主力放在市政，政治一律四兩撥千斤，二是避免意識形態爭議，不捲入九二共識等漩渦。不過，一旦決定競逐大位，這兩個因素都會起變化：一，去年才連任市長就改跑道，難免引起對手抨擊，即便「徵召」某種程度有解套作用；二，接受國民黨「徵召」，則不可能完全不顧九二共識、同屬中國、中華民國主權及於大陸等基本教義，而這些與主流民意、地緣動態不無扞格。當然，既然有志大位，這些基本的問答題，料想他不致缺乏基本功。

「徵召」這個變化球，主場優勢在於黨中央。依黨內外支持度來看，目前朱立倫出線的機率仍相對較小。但，大家也不要忘了，朱立倫還有另外一個戰場，那就是兩岸關係。站在黨主席的主場優勢，向習近平承諾的九二共識、反對台獨、為國家謀統一、為民族謀復興，如果貫徹到該黨競選綱領，綁架論述未明的侯友宜，明年該黨若重返執政，朱立倫不無可能取代連戰過去的角色，兩岸掮客名利雙收。有人或許認為，這樣的格局比總統還大。

會這樣想的，不單朱立倫。最近，馬英九亦動作頻頻，赴中祭祖交流，配合北京稀釋蔡總統外訪效應。馬英九在中國甚至越界說：依照一九八二年版的中華人民共和國憲法前言，台灣是中國（原文實為「中華人民共和國」）不可分割的一部分。他沒有提到的包括，一九四九中華民國被逐出中華民國憲法的原始疆域；一九七一聯大二七五八號決議，中華人民共和國取代中華民國的中國代表權席位（排我納匪）；一九七九美中關係正常化（美匪建交）等。此後，北京的「一中原則三段論」，已無中華民國的餘地，也罕有國家正面挑戰。是以，台灣大陸，同屬中國，不啻承認台灣屬於中華人民共和國。而中華民國必須與台灣密合無間，才有侯友宜所謂的「我們的國家就叫做中華民國，我們在台灣這塊土地不斷成長茁壯」。

馬英九「認祖歸中」，到南京中山陵「和平奮鬥、振興中華」，還到南京大屠殺紀念館「歷史絕不可遺忘」。相較於尹錫悅所言，「台灣問題不僅是中國與台灣之間的問題，而是像北韓問題，是全球性的問題」、「若不能改善日韓關係，對國家利益將造成重大損失」，馬英九堪稱民族主義的歷史囚徒。不到一年前，朱立倫在美國表示，九二共識是「沒有共識的共識」。但，他對北京似乎有另一種講法。侯友宜，會因為被「徵召」而被馬、朱套上「一中緊身衣」嗎？台灣正處於內外危機之際，維持獨立現狀與確保台海和平，兩者得兼當然是民之所欲，但這支平衡桿並不好拿。「非綠」會比「非紅」拿得穩嗎？

明年初，台灣大選。明年底，美國大選。這兩場大選，難免受到地緣動態波及，同時，發展中的地緣動態，也會影響這兩場大選。於是，主流民意的選擇，對台灣未來具有關鍵性。馬克宏訪中之後，以台海安危之局外人自居，招致傳統盟友物議紛紛。背景在於，美中的大國地緣賽局，沒有國家可以置身事外。如今，國民黨已經選邊站了，企圖廣結「非綠」（包括紅色），下架美國隊友、本土政權。在這種情況下，國民黨的總統候選人，還有遊走兩端的空間嗎？這是所有爭取被「徵召」者，共同面對的第一個問題，而且，這個起手式可能決定成敗。

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