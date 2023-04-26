自由廣場》高職生消失的危機

◎ 魏思源

根據教育部最新統計，近十年來（一○一至一一○學年度），高中生人數從卅五萬減至廿九萬，少了六萬人，高職生卻從四十六萬跌至廿六萬，減少近廿萬。高職生所占比率更從五十六．三九％降至四十七．三○％，不僅人數減半，降幅也接近十個百分點，高職生人數已低於高中生。

台灣的技職生正逐漸消失，除少子女化影響外，最主要的原因，也是因為技職院校升格大學政策，使技職向普通教育靠攏，好的專科學校升格為技術學院，好的技術學院升格為科技大學，而好的科技大學甚至會變成一般的大學。

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可惜，在台灣技職教育是被扭曲的。當技職教育變成另一條升學管道，過去提供基層技術人力的高職或五專生也通通升學去了，間接造成缺工問題。大家不妨想像一下，台灣將進入沒有師傅的未來，未來家裡的水電壞了沒人修、冷氣沒人裝，甚至沒人要開遊覽車了，只因台灣的技職教育嚴重傾斜。

長期關心國內技職教育發展與教育問題的公益平台文化基金會董事長嚴長壽形容，台灣的教育結構已然失衡。正常的職業結構應該是「正金字塔」，也就是基礎、中階的技術人力占大部分，做為社會運作的堅實基礎；然而台灣的教育，卻造成了頭重腳輕的「倒金字塔」結構：基礎、中階人才變少，卻培養了很多的高階管理人才。而以目前台灣產業人力所需，仍然是以基層人力需求居多。

教育觀念的改變，並非一蹴可幾，特別是「萬般皆下品、唯有讀書高」的價值觀根深柢固。建議有些大學應轉為技職導向，恢復以前的工專、農專、商專，並將課程內涵與時俱進，除了這是對產業的責任，解決基層技術人才的斷層問題外，也可避免稀釋高教經費分配。

（作者從事資訊業）

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