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自由廣場》碳權不能抵銷碳關稅

2023/04/26 05:30

◎ 陳鴻達

蔡英文總統在世界地球日前夕公開表示將加速設立碳排放交易所，引發各界熱議，甚至股市還出現所謂的碳權受益股，但卻有不少人誤以為未來可以購買價格較低的碳權，來抵減未來產品出口到歐盟時所需繳納的碳關稅。事實上，這是不可能的，國人不可不慎。

歐盟是排碳成本最高的地區，造成許多企業必須遷廠到排碳成本較低，或是不用負擔成本之處。為了矯正此碳洩漏，以及歐盟企業的競爭力，歐盟實施「碳邊境調整機制（CBAM）」。讓進口到歐盟的商品，必須與歐盟境內企業負擔相同的排碳成本。例如某廠商進口的產品有一萬噸的碳排放，就必須以歐盟排放交易市場的價格購買一萬噸的憑證。目前每噸的價格將近一百歐元，也就是要繳納一百萬元的碳關稅。

為了公平性，若該產品在其本國已經繳交過「碳定價」，那麼進口到歐盟時可以酌予抵銷碳關稅。究竟哪些東西可以抵銷碳關稅？就是已繳交的碳稅或總量管制拍賣排放許可的價格。國內有人突發奇想，認為只要找到一萬噸的碳權，用來抵銷產品的碳排放，那麼就可避開昂貴的碳關稅。事實上，歐盟不可能讓這種事情發生，因為這種巧門，將會破壞整個CBAM的根基。歐盟堅持的是進口商品要與本國商品負擔相同的碳定價，因此強調要以當時歐盟排放交易市場的碳價格來購買碳關稅憑證。

現在聯合國與歐盟正努力打擊「漂綠」問題，主要標的就是碳權抵換的濫用。因此目前各種碳管理標準，例如溫室氣體盤查標準、「科學減碳標準（SBT）」、國際財報準則草案（IFRS）、美國證期局碳揭露草案，都強調要先揭露企業的原始排碳數據。企業若要進一步宣稱進行碳中和或淨零，則應慎選高品質的碳權來抵換自身的碳排，且不應與自身的碳排量及減量混淆。

至於設立碳交易所一事，上一週北京碳交易所沒交易紀錄，其他交易所也生意清淡。因大家生產一堆碳權，政府又給充裕的排放許可，因此少有人買，以至於碳權滿天飛，台灣要引以為戒。

（作者是前環保署主任秘書）

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