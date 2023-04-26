自由廣場》排除台灣人心中的一中迷思

◎ 永山英樹

馬英九前總統四月二日到中國湖南大學講話時，引用中華民國憲法增修條文稱「台灣與大陸同屬一個中國，一個中國就是中華民國」。

我相信在現場的中國師生會以為「這位台灣地區前領導人，不是在開玩笑就是發瘋了」。如果日本民眾聽到這番話，也會有同樣的反應，因為沒人不知道所謂「大陸」指的是中華人民共和國。

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後來，台灣民意基金會進行民調，提問贊同不贊同馬英九此說法，其結果顯示，十七．一％非常贊同，廿一．二％還算贊同，廿．六％不太贊同，廿九．八％一點也不贊同，八．七％沒意見，二．六％不知道、拒答。

基金會表示，這項發現透露了一個重要的訊息，那就是台灣人過半數不接受國民黨版的「九二共識」。但我也發現另一個重要訊息，那就是只有廿九點八％才能明確拒絕「台灣與大陸同屬中華民國」的虛構謊言，而剩下大約七成台灣人還沉浸或未能完全脫離幻覺。

中華人民共和國是誰都知道的超級大國，也是聯合國安理會五個常任理事國之一，難道七成人認為那個國家政府是中國的非法政府，其領土是中華民國的淪陷區，中華民國才是唯一真正的「中國」嗎？當然不全是這樣吧。可是，多數人無法脫離「台灣和中國屬於一個國家」的迷思也是事實。國家認同是正常國家的重要基礎，但台灣人的國家認同這麼亂，很多人和馬前總統一樣，分不清現實和夢境。

這混亂的現象當然是中華民國憲法體制造成的。此體制本來不是他人（中國）的外套嗎？正常的國家或民族都是要穿著自己的衣服的。我知道，許多台灣的先知先覺已經推動國家正常化，我也希望台灣民眾多多了解建立正確國家意識的重要性。當前台灣需要對抗中國「一中」謊言，確保國家安全，排除台灣人的「一中」迷思則是當務之急。

（作者是台灣研究論壇會長）

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