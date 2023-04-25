自由廣場》（鏗鏘集）柯侯外交速成班

◎ 王景弘

外交事務不是速食麵，一泡就可以吃。醫師出身的柯文哲和警政出身的侯友宜，都缺少外交歷練，想爭總統大位，急於惡補外交學分，一個遊走美國，一個漫步新加坡，表現卻只是「合影」存照，看不出有什麼長進。

侯友宜突然出訪新加坡，可能弄巧成拙，不但被批存心避「搓圓仔湯」的風頭，又凸顯他搞不清台灣國家利益的輕重緩急。

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新加坡是個城市國家，民主、經濟發展，國家安全、外交都不是台灣可借鏡的模式，也沒有任何國家要併吞新加坡。到新加坡空言和平、交流並無意義。

柯文哲選擇訪美，比侯友宜高明，他還懂美國是台灣最重要盟邦，台灣國防安全靠美國協助。但他大嘴巴性格，愛吹不著邊際的空話，卻是外交的大忌。

他自鳴得意的「等距外交」已進垃圾桶，但民眾黨之「母」還是同步訪中；他推出新理論，維持現狀是台灣不得已的選擇，因為「中國不容台灣獨立，美國不許台灣被統一」；他根本無視台灣人民更不願被併吞。

柯訪美不是談他的政策，爭取美國對台灣的支持，而是藉機損民進黨；台海緊張，溝通停頓，惡言相向，都是民進黨的錯。他竟以美國未反對兩岸重啟對話，暗示美國支持他的立場。

和平比戰爭動聽，緩和比緊張好過，不設前提的交流很正常，但要雙方願意才可能。台海問題的癥結在中國要併吞台灣；預設「一個中國」條件是要台灣投降；民進黨不接受這個條件，交流停頓，那是衛護主權必須付的代價。

柯文哲發明台灣「自主」當「底線」，但「自主」可指「獨立自主」、「自治區」、「一國兩制」，也是定義不明，聲稱如果「底線」被侵犯，「就跟你打了」，這是黑幫語言，外交補修仍死當。

（作者是資深新聞工作者）

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