自由廣場》駁王世堅，誠信條款當然重要！

◎ 林志翰

民進黨主席賴清德上任後提出所謂的「誠信條款」，不建議現任議員轉任立委。甫在台北市士林、大同區贏得立委初選的王世堅議員直言，「誠信條款」違反了提名規則，就是無效條款。

王世堅以去年九合一大選為例，認為有七名立委挑戰縣市首長，但有六人落選，如今還是繼續擔任立委，質疑為何當時沒有誠信條款。更認為「誠信條款」等同阻止了人民的參政權，違背了憲法的真諦，唯有讓現職者被挑戰才能促進競爭、認真做事，誠信條款不該是保障現任優先的免死金牌。賴清德所述的「誠信條款」，應是建議性質，而不是強硬限制。

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首先，政治人物最愛說，「一張票一世情，我會永遠記得！」兌現承諾與否要用任期表現來證明，結果台北市「前」議員、現任立委王鴻薇在當選市議員「五」天後宣布轉戰立委補選，說好的承諾不就是一張空頭支票。

她在徐圖立委大位時，絕對不會忘記要先去參加議員就職典禮，領著議員的薪水選立委，更不會忘記領取七十七萬一八一○元的議員選舉補助款，選完立委補選後還有一筆上百萬元的選舉補助款可以入帳。當王世堅以「誠信條款」阻止人民參政權，違背憲法真諦為由進行辯駁時，他又刻意選擇忘記他每個月可是領著議員豐厚薪水的事實。

正因為縣市議員選舉與政黨立委初選的期程相差不到半年，勇敢放棄連任議員，沒有「坐這山望那山」，看在王世堅的眼中，這的確不是誠信與勇氣的作為，而是傻子的作為。

其次，王世堅背刺同黨七名選縣市長的立委違背「誠信條款」，落敗後仍繼續擔任立委，這種思考邏輯竟被藍營政媒美化成「綠營的良心」，就看藍營支持者二○二四年會不會投王世堅一票。

七名立委挑戰縣市首長，除了周春米當選屏東縣長之外，蔡適應放棄連任、劉櫂豪在黨內立委初選中敗給賴坤成，尚有四位立委力拼黨內初選提名。但是，這些立委無論是主動投入或是被徵召參選縣市長，他們的立委任期都已經過了一半，比起甫當選就落跑，情節完全不同。

但值得關注的是，台東縣優秀立委劉櫂豪就是因為立委、縣長輪流選，造成地方反彈，意外敗給賴坤成，也足證人民在乎政治人物的誠信度。

最後，民進黨原先訂有「二分之一」條款，即任期未滿二分之一不得參選，但這項規定在二○○六年民進黨氣勢不佳，擔憂找不到人參選而廢止。如今，該是恢復的時候了！

（作者為國中教師，台南市民）

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