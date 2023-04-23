自由廣場》應提高傷害致死罪刑度

◎ 張文宇

刑法第二七七條規定，傷害他人之身體或健康，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。刑法第二七一條則規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。兩相對照，傷害致死刑度遠遠低於普通殺人罪，如此的刑度設計，無異提供暴力討債的絕佳溫床。

傷害致死與殺人罪對照，同樣都是一條命，但前者被害人經常是受盡痛苦折磨而死亡，而後者通常都是速戰速決，被害人在很短的時間就喪失性命，兩者對照，前者不論在行為動機、手段、造成的結果以及對社會的危害都遠遠高於後者，然而在刑度的設計上，前者的刑度卻遠遠低於後者，這是刑法在設計上很大的漏洞，也是助長暴力討債的歪風，大家都抱著「能打就打」的心態去討債，以至於台灣各地不斷發生發生討債打死人的意外，又因為傷害致死刑度低於殺人罪，凶手甚至不用關多久就可以出來重操舊業，甚至集團化經營，非常不合理。

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美國刑法分為一級謀殺與二級謀殺，以殘忍手段折磨被害人致死的行為，在很多州會被歸類為一級謀殺，這是一種設計上保留彈性的作法，避免二分法造成的不合裡結果。我國刑法源於大陸法系，有根深蒂固的故意過失二分法，傷害致死本質上還是過失致死，刑度有天花板的限制，再加上被害人多數沒有能力請律師辯護，如此一來反而提供暴力討債的天然保護傘，值得檢討。（作者為法學博士，現任教職）

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