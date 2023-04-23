晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》應提高傷害致死罪刑度

2023/04/23 05:30

◎ 張文宇

刑法第二七七條規定，傷害他人之身體或健康，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。刑法第二七一條則規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。兩相對照，傷害致死刑度遠遠低於普通殺人罪，如此的刑度設計，無異提供暴力討債的絕佳溫床。

傷害致死與殺人罪對照，同樣都是一條命，但前者被害人經常是受盡痛苦折磨而死亡，而後者通常都是速戰速決，被害人在很短的時間就喪失性命，兩者對照，前者不論在行為動機、手段、造成的結果以及對社會的危害都遠遠高於後者，然而在刑度的設計上，前者的刑度卻遠遠低於後者，這是刑法在設計上很大的漏洞，也是助長暴力討債的歪風，大家都抱著「能打就打」的心態去討債，以至於台灣各地不斷發生發生討債打死人的意外，又因為傷害致死刑度低於殺人罪，凶手甚至不用關多久就可以出來重操舊業，甚至集團化經營，非常不合理。

美國刑法分為一級謀殺與二級謀殺，以殘忍手段折磨被害人致死的行為，在很多州會被歸類為一級謀殺，這是一種設計上保留彈性的作法，避免二分法造成的不合裡結果。我國刑法源於大陸法系，有根深蒂固的故意過失二分法，傷害致死本質上還是過失致死，刑度有天花板的限制，再加上被害人多數沒有能力請律師辯護，如此一來反而提供暴力討債的天然保護傘，值得檢討。（作者為法學博士，現任教職）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書