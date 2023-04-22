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自由廣場》親台遠中？義大利航母與台灣晶片

2023/04/22 05:30

◎ 張孟仁

彭博社引述知情人士報導，義大利想以台灣半導體的合作替換不續簽中國「一帶一路」倡議。此際拋出議題，值得台灣政府思索應對之道。第一、該議題出現的時空背景；第二、台灣如何接招。

日前法國總統馬克宏作出歐盟、法國應戰略自主的表述，顯見其立場轉為「現實」親中，刻意遠美，試圖表現出第三極或第三條路，藉此遊走美中，卻引發諸多抨擊。義大利見狀，中右派開始討論在歐盟內部取代法國，搶下「大西洋主義」、「歐洲主義」的親歐美大旗。

除了義大利經濟部長拋出「一帶一路」無用論，歐盟在十九日也達成「晶片法案」協議，美國媒體開始拋出義大利想以台灣晶片換「一帶一路」，觀察時空背景下應非空穴來風。前一陣子，義國總理梅洛尼原本熱衷於訪中，內部少提台灣。不過，當馬克宏親中遠美的說法引發歐盟、美國反彈，又當歐盟晶片法案有譜，梅洛尼或許正在盤算有利義大利的下一步。這一步關係到選擇美歐台的民主供應鏈，或是赴中牟取「一帶一路」升級的大禮。目前看起來，所有的指標都稱取決於梅洛尼是否揚棄「一帶一路」，表明決定權的歸屬。正因如此，目前的提議應是各方想方設法說服梅洛尼下定決心。

尚未證實的台積電德國布局，也引發了義大利拉攏台灣的動機。倘若台灣（台積電）無法給出建廠的承諾，可以考慮提供周邊的晶片設備、研發布局，或引導讓相對德國較物美價廉的義大利工程師赴德工作，提高義大利親台的誘因。

我國駐米蘭代表處的成立象徵台義關係的拉近，可打鐵趁熱，進一步活絡雙邊關係。擁有高民調、親美且願意提供烏克蘭武器的梅洛尼，可能會是願意提升台義關係的最佳夥伴。提供誘因讓其容易說服內部盟友，是我們目前可以做的。尤其值得一提的是，義大利的航空母艦已前來印太，試圖加強爭議區的國際存在。這艘能操作第五代F-35戰鬥機的航母東來，強烈顯示義大利的印太意圖。

G7集團裡面的德法義需要努力去經營，是否可用晶片外交撬開更進一步的關係，值得政府思索。

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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