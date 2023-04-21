自由廣場》（青年時評）要何等的冷血，才能寫出北京未開一槍？

◎ 林潔妤

以出版中國議題和禁書聞名的八旗文化，其總編輯富察（李延賀）今年三月赴中國探親後，至今音訊全無，恐遭中國秘密拘捕。消息震驚全台文化界、出版界。但另方面，曾任我國首任文化部長，亦是歷史作家的龍應台，卻有餘裕撰文投書紐約時報，〈北京未開一槍，已給台灣社會帶來裂痕〉。到底要何等的冷血，才能寫出「北京未開一槍」？

其實中國對台文攻武嚇，對台灣人來說已不是新聞，但不代表無感，更不容受文學修辭筆法，像「北京未開一槍」，來消解中國對台的軍事威脅。因為北京沒有開一槍的說法，不論是歷史事實也好，或民眾感受而論，簡直荒謬無比。

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作為外省後代的龍應台，難道會忘記國民黨軍眷遷移來台，就是源自於國共戰爭的敗退嗎？還有，一九八九年六月三日凌晨天安門傳來的槍響、坦克車下的血痕，這難道不是北京下達的指令嗎？二○一九年的香港人掀起的反送中運動和流水革命，遭北京以武力強勢鎮壓，曾批評是「祖國背叛了香港」的龍應台，如今卻忘記了嗎？當然，龍應台若想辯解，可以說這些槍，都沒有打在台灣人身上。

那北京對台灣到底做了什麼，就舉比子彈還大顆的飛彈來說。外省遺族最喜歡談的八二三砲戰記憶，從一九五八年起打到一九七九年，許多台灣人陸續被調往金馬戍守前線。一九九六年台灣首度舉辦總統民選，北京傳來的賀禮就是飛彈落在基隆和高雄外海。到去年八月，北京的飛彈還曾飛過台北上方的「非領空」區域。莫非要等飛彈親吻大地、燃起熊熊野火，龍應台們才甘願垂憐受傷的台灣？

再看看台灣民主工作者李明哲的遭遇，只因寄了有關民主和人權的書籍給中國友人，就遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，從二○一七年關押直到去年才被釋放。更令人難以設想，差不多於前總統馬英九到中國祭祖之時，赴中探親卻疑似遭北京拘禁的八旗總編富察。試問，到底是何等冷血的文化視野、文學素養，才能寫下「北京未開一槍」？

（作者為中文系畢業，曾任職出版社）

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