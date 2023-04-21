社論》台美關係要再深化擴大

甫結束的「七大工業國集團」（G7）外長會議，會後聯合聲明重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，敦促和平解決兩岸問題。（路透）

甫結束的「七大工業國集團」（G7）外長會議，會後聯合聲明重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，敦促和平解決兩岸問題。此外，歐洲議會大會近日討論歐盟與中國關係，剛訪問中國的歐盟執委會主席馮德萊恩強調台海和平是歐中關係的關鍵，並認為歐盟對中戰略需因應時勢更新。就在法國總統馬克宏說出歐盟應減少依賴美國，且勿涉入台灣議題等爭議言論後，反而促使歐美國家以更大團結力道關注台海，回應北京拉攏分化民主陣營的伎倆。

被指失言的馬克宏總統，改口支持台灣維持現狀。來訪的法國國民議會友台小組主席博多黑並代馬克宏再度傳達，對台政策的路徑或方向沒有改變，法國將持續支持兩岸現狀，與台灣合作的意願不變。面對國內外的撻伐，法國從總統府、外交部、到駐外機構等陸續做出解釋或澄清。從避免捲入台海，到必須表態歸隊，正說明在因應中國擴張威脅，主要民主國家已難模糊以對，甚至沒有「戰略自主」空間。法國亦屬G7成員，這次G7外長會議主席的日本外務大臣林芳正說︰「團結力道已達前所未有的水準」。我們看到，台海議題的國際化，民主盟邦投入關注，是台灣民主存續與鞏固，最具關鍵的支撐力量。

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主要民主國家中，美國對台海的態度、與台灣的關係，則為領頭角色。中共升高對台武統壓力，美國與台灣的安全合作日益緊密，前任川普政府揚棄包裹式軍售，改為滾動式討論，軍售頻次及質量大幅提高。拜登政府循此模式，加強兩軍交流。國軍在下半年將首度以「營級」規模派赴美國受訓，為重要突破；另方面，亦有近二百名美軍現役教官駐台，以強化國軍戰力。美國在台協會（AIT）回應時挑明說，美國與台灣的防衛關係，是「因應當前中華人民共和國構成的威脅而調整」。拜登總統曾四度表明防衛台灣，美國正逐步落實安全承諾。這對其他盟邦具示範作用。美國因烏俄戰爭延遲交付對台軍備，我國已向美方提出「多元軍購籌獲途徑」建議，請美方協助洽詢盟邦供售類同裝備。「第三方軍售」方案若能實踐，台灣的安全合作對象，將朝向更多元、甚至是多邊路徑進行。

台美關係趨向緊密，最大原因是中共的挑釁與破壞台海現狀，這樣的威脅也出現在東海與南海等區域，美國強化與日本、南韓、澳洲、乃至菲律賓等的安全合作，亦是著眼於穩定印太區域。然而，台灣內部卻有人刻意倒果為因，將矛頭全指向美國，指稱台海情勢的升高，是因為美國從兩岸平衡者，變成了「危機促成者」。這些人過去質疑美國「不會保護台灣」，最終將會棄台；現在美台互動積極增溫，同樣一批人又邏輯錯亂指控「美國過度保護台灣」，而讓北京不高興。總統蔡英文到美國過境訪問，保持外交低調就說成美國不重視台灣；而當蔡總統會晤美國政壇第三號人物的眾議院議長麥卡錫，又說民進黨政府靠攏美國將得罪北京。相互矛盾的疑美論，其實僅反映一真實，就是呼應中共所謂「倚美謀獨」、「以台制華」說法，目的在使國人對台美加強關係有所懷疑、或者不安。包括最近用反戰為論述者，這背後都是要台灣政府與人民，放棄堅定站在民主陣線的立場，而對極權中國的不斷威嚇，選擇屈服、投降。

各式變種疑美論得以層出不窮，有人是頭腦搞不清楚，或者甘於附和對岸，還有人則把利益放在中國。北京當局正想方設法吞併台灣，而我們對外經貿關係，最大依賴國家卻是中國，台灣的政經相悖，也使中共得以操弄多樣的利誘與脅迫手段。這是北京對主要民主國家的滲透基礎，我們則是最為嚴重。要扭轉這依賴劣勢，台灣必須提高與主要民主國家的經貿連結，美國則是最關鍵指標。雖然台美已在半導體等科技領域加強供應鏈的合作，但遠遠不夠，在民主與其他工業方面，還能開展許多空間，並讓普羅大眾更有感。新任AIT主席羅森柏格正於台灣訪問，強調美台可以運用多種方式共同努力擴大及加深夥伴關係，正是契合兩國關係之所需。在經貿層面，除了台美廿一世紀貿易倡議，蔡總統也提出探索自由貿易協定的機會。下層建築穩固上層建築，台美關係的深化擴大，將能擴及台灣與民主盟邦更多的經貿往來。豐富彼此的價值與利益關係，有助於消弭民主國家領袖若干不利於我們的走針論調，這亦是確保印太的和平穩定。

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