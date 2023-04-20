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自由廣場》正確解讀台電需量反應措施

2023/04/20 05:30

◎ 許志義

台電於四月十八日因有民營電廠臨時故障，供給端減少一三二萬瓩，乃以每度電十元對價，抵換各電力用戶執行需量競價，以抑低需求負載。引發媒體關注是否「缺電」？此問題需以「經濟理性」判讀其是否符合成本效益與公平原則。

首先，需量競價是電力需求面管理的一環。早在一九六二年，經濟學界已有著名的「A-J效果」理論，用以描述傳統電業傾向多建電廠（過度資本化），以追求保證價格制度下的超額利潤，凸顯電業的道德風險，需引進「誘因相容Incentive Compatibility」管制政策。

在此理論下，加上一九七○年代兩次石油危機，乃促使各國電業重視「需求面管理」。台電亦不例外，自一九七九年實施負載管理迄今已逾四十年。

為何要電力需求面管理？

通常，用電需求可分為隨時都要穩定供電的敏感負載、可暫停用電的非敏感負載。電力公司與其興建設備利用率甚低的尖載電廠，每年運轉大約二百小時，不如以提供合理的誘因相容，在符合政策涵容性Inclusiveness原則下，藉群眾外包商業模式，讓眾多的「產消者Prosumers」公開競價，並以興建與運維尖峰電廠的「迴避成本Avoided Cost」作為電價回饋，其上限每度電十元是可接受的！

在此情況下，誘使需量競價參與者，在對的時間做出對的動作，暫停「非敏感負載」，獲得合理電價回饋，不但少蓋具有外部成本的傳統電廠，也符合ESG節能減碳世界浪潮，更達成電業、用戶、社會的多贏。

台電公司是超級大型電業，應有全球視野與國際接軌。電力需求面管理措施是必要且正確。

值得關注的，電力需求面管理正如任何公共政策，必有精進空間。台電二○一五年開始實施需量競價，因「經濟型」之參與用戶並無罰則，始終執行率不高。以四月十八日為例，需量競價總投標戶數為一三八二戶（亦為總得標戶數），總投標容量高達九十·八萬瓩；實際抑低容量僅三十·七萬瓩，執行率三十四％。

相對地，台電二○二一年開放輔助服務備轉容量市場，以「電力交易平台」撮合供需雙方自由競價，有「課責accountability 」條款，是真正屬於高度「可靠型」的電力調配模式。凡是投標參與者，為確保不被罰款或取消參與資格，歷來其執行率均高逾一一○％。

再者，台電既是電力市場獨佔者，也需以公共利益為前提，開放資料提供需求面管理的大數據讓社會檢驗，促進電力政策理性對話，減少民間對缺電的疑慮。

（作者為前美國電力研究院(EPRI)顧問，中華大學特聘教授）

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