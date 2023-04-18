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自由廣場》為新聞的世界獻上AI

2023/04/18 05:30

◎ 張約翰

自從生成型人工智慧從去年下半年起形成風潮以來，就不斷有關於如何應用它獲利、可能被取代的行業，以及它生成的內容對閱聽人帶來的挑戰等等問題。作為攸關社會體制如何建構的一環，新聞業在上述每一項課題都無法缺席。

本月初，中央社引述哈佛尼曼實驗室的文章報導，以財經資訊為主要產品的彭博，宣布研發專門用於金融領域的BloombergGPT，訓練的語料庫半數來自彭博自有的資料庫，除了擁有類似ChatGPT的功能，還能為新聞提供具彭博特色的標題。

筆者之前曾提及，最容易引進生成型AI產製新聞的，就是體育、財經與氣象報導，而且十年前美聯社即曾利用第三方提供的人工智慧服務，生成體育與財經新聞。如今彭博以財經專業內容生產的優勢，開發自家的專屬AI應用服務，不過是這個趨勢下的必然走向。

彭博的例子，回應了筆者開頭的第一個問題：如何應用它獲利。彭博以其財經專業權威媒體，且創於一九九○年代，因此沒有資料數位化的困難，只要擁有足夠財力，是最適合引進生成型AI從事內容產製的新聞媒體。相信很快也會有財力足夠雄厚的專業財經、體育媒體投入研發。

第二個問題：有哪些新聞工作會被取代？目前看來，最容易應用生成型AI的新聞類別，即例行性報導，也就是僅僅描述事實（賽事結果、股匯市行情、每日天氣）的報導工作，最容易被取代；其次，是可信度不高或閱聽人不在乎是否可信、到處擷取他人內容改寫的農場型「網友反應」報導，連釣魚標題都有可能訓練出來。

第三個問題：閱聽人面臨什麼挑戰？生成型AI初起，被認為最大的問題之一就是假訊息的產製更簡單擬真，閱聽人與核實工作者更難分辨，結果就如同狼來了一樣，閱聽人被訓練得不只不再相信假訊息，連真正的訊息也很容易被當作或刻意汙衊為假訊息。當然這個問題在生成型AI出現前就已存在，現在不過是變得更加難以對付而已。

新聞媒體、新聞工作者、閱聽人，各自為了在這世界安定的生活而貢獻努力，然而挑戰也如同把守關卡的大魔王，從不停止攻擊。如今加入了生成型AI這個隊友，為這美好的世界獻上的是祝福還是爆焰，就看我們把它訓練成豬隊友還是神隊友了。

（作者是世新大學傳播博士）

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