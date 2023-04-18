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自由廣場》推動雞蛋全面洗選 幾家歡樂幾家愁

2023/04/18 05:30

◎ 熊家誠

陳吉仲主委承認禽流感疫損遠高於防檢局公布之數據，今年甚至明年都會缺蛋，因此在日前召開蛋雞產業精進措施會議，重點措施包含補助禽舍改建、建立雞蛋倉儲、產銷制度及全面推動洗選蛋。

卜蜂、大成均贊同全面洗選及改建雞舍。雞農表示，全面洗選和契約化生產可能導致企業壟斷，洗選蛋少了天然保護膜需要冷鏈搭配，否則將引起更嚴重的食安問題。學者建議，現在雞群參差，老雞蛋多，殼薄脆弱不適合洗選。餐飲及烘焙業憂心，洗選蛋保鮮時間遠不如常溫雞蛋，成本增加轉嫁消費者，使物價及經營火上加油！

就雞蛋市場交易分析，產地收購價四十五．五元，散裝非洗選蛋批發價五十七元，一籃廿台斤價差九十到一百元，洗選蛋則差二百卅元，每台斤約十一．五元；現在缺蛋，不照牌價交易，大型洗選企業為滿足洗選產能及下游銷售契約，在產地加價收購，隨後擴展到全台灣，以四月十五日中彰地區為例，產地收購價每廿台斤一千一百一十元，散裝非洗選蛋批發價每廿台斤一千三百元，價差一九○元，洗選廠散裝批發價每廿台斤一千五百元，價差高達三九○元，如果養雞協會「每台斤／三元洗選成本」沒有誤算，是否意味著洗選蛋公司在寡占市場享有高額利潤。

屆時立法通過，可以預見掌握蛋源、通路、運輸、法源，終端售價將會由大洗選公司定價。二○○七年曾發生中油與台塑石油被批評聯合主導油價，賺取數百億的暴利，殷鑑不遠，而屆時農委會準備「國營洗選蛋廠」來制衡售價壟斷嗎？

（作者是蛋雞農）

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