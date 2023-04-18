自由廣場》台海防禦的再思考

◎ 宋磊

近期媒體披露，台灣容易遭到解放軍空襲，同時又指出台灣必須「撐夠久」，美國才有能力派遣足夠武力到台灣附近。針對此一報導，筆者有以下四點看法。

首先，台灣是否「容易」遭到共軍空襲？問題牽涉到國軍目前所有的指管監測系統是否能運作順暢。不可否認隨著解放軍海空戰力、火箭軍發展，對於第一島鏈的駐日美軍、國軍已構成實質威脅，同時對於美軍位於第二島鏈的關島基地，解放軍也同樣具有相關的戰術飛彈進行威脅。因此，面對解放軍，國軍各指管系統平時已針對共軍進行目標偵測，共軍相關的裝備與部署國軍早已掌握，假若共軍有武力犯台的徵兆，國軍會採取相關的疏散程序，並依照相關的戰術進行反擊。

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其次，面對兩岸軍事早已呈現極度不對稱狀態，國軍在部署上必須以創新、不對稱的方向進行，所幸國軍早有相關的部署與演練，包括各式飛彈的採購，尤其是「點防空」相關的防禦系統，目前三軍裝備陸續到位，不但能有效摧毀解放軍來犯的武裝直升機，更增加共軍突襲台灣的成本。

第三，無論是中國火箭軍或空軍總體實力，確實已對台與第一島鏈的美軍基地構成實質威脅，但依過往案例，攻擊軍若想要「實質佔領」守方，仍需派遣地面部隊前往佔領。例如，二戰期間美軍在瓜達康納爾群島、所羅門群島、塞班島戰役、沖繩群島戰役、雷伊太灣海戰先後派遣海空軍進行攻擊，身為攻方的美軍，仍得派遣大量的兩棲、地面部隊前往攻佔，直到佔領守方領土，整場戰役才算告終，國軍固然強調重層嚇阻的能力，但同時需重視「濱海決勝、灘岸殲敵」的戰術演練。

最後，美軍是否會在共軍武力犯台時馳援我國？該問題除了是政治也是軍事問題。目前美軍較可能傾向以長程匿蹤轟炸機、遠程巡弋飛彈、搭配MGM-140陸軍戰術飛彈的海馬斯火箭系統等長程機動打擊裝備，待共軍對美的威脅降低後，航空母艦才有可能出現。

（作者是淡大戰略所博士生）

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