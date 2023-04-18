晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》做好「抵抗中國入侵」的準備

2023/04/18 05:30

中國領導人習近平拋棄鄧小平「韜光養晦」政策，野心暴露，到處煽風點火，製造紛爭，於烏俄戰爭騎牆偏俄，尤其對我國步步進逼，脅迫無所不用其極，引起國際社會關切和議論。先是法國總統馬克宏中國之行後宣稱，台灣問題的「升級」不符合歐洲利益，但附和者寡、撻伐者眾，旋即改稱法國對台灣問題立場與歐洲一致，「我們支持維持現狀；政策是連貫的，從未改變」。

隨後往訪的德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）當面告訴中國外長秦剛，歐洲不接受片面改變台海現狀；她還指責中國正在破壞國際秩序。歐洲國家關注台海情勢，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）把台灣與烏克蘭相提並論，指若烏克蘭遭征服，第二天中國就可能攻打台灣。正在日本舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，也強調台海和平與穩定的重要性。歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）直言，歐洲與中國關係取決於北京當局作為，包括「台灣發生什麼事」。

美國無疑最支持台灣。《新聞週刊》（Newsweek）近日發表民調顯示，五十六％美國民眾支持美國及盟友在中國入侵時防衛台灣，僅十二％反對；五十％受訪者認為，保衛台灣免受中國攻擊是出於「條約承諾」。另一調查研究機構皮優（Pew）發現，八成四美國人對台海情勢憂心，包括四成七認為「非常嚴重」；八成三對中國持負面看法，三成八視為美國頭號敵人。前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）就此說得透徹：美中是否因台灣爆發衝突，「就看習有多大的虛榮心」，拜登總統第四次說會出兵保衛台灣，其他官員事後不再否定淡化，凸顯這已是美國的政策。他強調，踐行雷根總統「實力帶來和平」（Peace Through Strength）原則，是美中避免衝突之道。

中國的脅迫，除了日常以軍機、軍艦侵擾，大規模軍事演習武嚇，對我國內部進行認知戰，積極拉攏政商媒交流統戰，還從外交下手。中美洲的宏都拉斯最近與我斷交，外長雷依納（Eduardo Reina）公開承認，與中國建交是出自金錢考量，宏國一百五十六億美元債務中，逾半是外債，寄希望於中國協助減輕負擔。有鑑於此，美國眾議員奧格茲（Andy Ogles）等聯名，提出「停止資助中國盟友法案」，禁止提供外援給「與台灣斷交國家」，列出包括宏國等近年與台灣斷交的八個國家，總計二十一國不再給予美援。

美國國會支持民主台灣，源遠流長，近三個月更為積極，兩黨議員已提出十五項法案或決議案相挺。民主國家國會力挺台灣，因中國加緊脅迫而增強，不僅在國會通過議案聲援，還組團前來親身表達。有如國人所見，近數月來各國國會訪團絡繹不絕，美、日之外，立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克、科索沃、澳洲、瑞士、瑞典、德國、加拿大、法國、葡萄牙及歐洲議會成員，先後來訪。近年推倡國會外交最力的立法院長游錫堃，因此打算修正立院組織法，增設國際事務處，積極推動在國際社會展現台灣真實存在的重要途徑。

各國國會訪團不但具體討論與強化民主和經濟共榮合作，也強調與民主台灣休戚與共。昨天來訪的法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）表明，法國對台灣的政策沒有改變，台灣有事就是「全世界有事」。表達同一立場的，還有上週來訪的加拿大眾議院國防委員會主席馬凱（John McKay），指中國也干預加拿大，受威脅的國家要更團結，「台灣的議題，就是加拿大的議題；加拿大的議題，也就是台灣的議題」。顯然，日本前首相安倍晉三的名言，「台灣有事就是日本有事、等同日美同盟有事」，不少民主國家感同身受。

就在此時，據《華盛頓郵報》報導，最近外洩的五角大廈評估文件，台灣很容易遭到中國空襲，須支撐夠久，讓美國派遣足夠武力支援。文件指出我國自衛能力的若干弱點，且中國的武力崛起，包括民船軍用等策略，削弱了美國早期發現共軍入侵的能力。我國國防部以「不明文件、內容顯非事實」回應，不無制式反應的官腔。這一外洩文件，雖不必照單全收，其中指出台美因應中國武力入侵的令人不安細節，深值參考改進強化。有如文件指我防空演習很大程度是照本宣科，不足為「真實世界事件」做好準備；台中上週就有模擬共軍彈襲三驖的應變處置，盧秀燕市長證實美國國防部派人到場。

從而，角逐總統大位的賴清德所言，增強全民國防，做好「抵抗中國入侵」準備，正是我國面對這一情勢的應有作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書