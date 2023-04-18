社論》做好「抵抗中國入侵」的準備

中國領導人習近平拋棄鄧小平「韜光養晦」政策，野心暴露，到處煽風點火，製造紛爭，於烏俄戰爭騎牆偏俄，尤其對我國步步進逼，脅迫無所不用其極，引起國際社會關切和議論。先是法國總統馬克宏中國之行後宣稱，台灣問題的「升級」不符合歐洲利益，但附和者寡、撻伐者眾，旋即改稱法國對台灣問題立場與歐洲一致，「我們支持維持現狀；政策是連貫的，從未改變」。

隨後往訪的德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）當面告訴中國外長秦剛，歐洲不接受片面改變台海現狀；她還指責中國正在破壞國際秩序。歐洲國家關注台海情勢，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）把台灣與烏克蘭相提並論，指若烏克蘭遭征服，第二天中國就可能攻打台灣。正在日本舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，也強調台海和平與穩定的重要性。歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）直言，歐洲與中國關係取決於北京當局作為，包括「台灣發生什麼事」。

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美國無疑最支持台灣。《新聞週刊》（Newsweek）近日發表民調顯示，五十六％美國民眾支持美國及盟友在中國入侵時防衛台灣，僅十二％反對；五十％受訪者認為，保衛台灣免受中國攻擊是出於「條約承諾」。另一調查研究機構皮優（Pew）發現，八成四美國人對台海情勢憂心，包括四成七認為「非常嚴重」；八成三對中國持負面看法，三成八視為美國頭號敵人。前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）就此說得透徹：美中是否因台灣爆發衝突，「就看習有多大的虛榮心」，拜登總統第四次說會出兵保衛台灣，其他官員事後不再否定淡化，凸顯這已是美國的政策。他強調，踐行雷根總統「實力帶來和平」（Peace Through Strength）原則，是美中避免衝突之道。

中國的脅迫，除了日常以軍機、軍艦侵擾，大規模軍事演習武嚇，對我國內部進行認知戰，積極拉攏政商媒交流統戰，還從外交下手。中美洲的宏都拉斯最近與我斷交，外長雷依納（Eduardo Reina）公開承認，與中國建交是出自金錢考量，宏國一百五十六億美元債務中，逾半是外債，寄希望於中國協助減輕負擔。有鑑於此，美國眾議員奧格茲（Andy Ogles）等聯名，提出「停止資助中國盟友法案」，禁止提供外援給「與台灣斷交國家」，列出包括宏國等近年與台灣斷交的八個國家，總計二十一國不再給予美援。

美國國會支持民主台灣，源遠流長，近三個月更為積極，兩黨議員已提出十五項法案或決議案相挺。民主國家國會力挺台灣，因中國加緊脅迫而增強，不僅在國會通過議案聲援，還組團前來親身表達。有如國人所見，近數月來各國國會訪團絡繹不絕，美、日之外，立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克、科索沃、澳洲、瑞士、瑞典、德國、加拿大、法國、葡萄牙及歐洲議會成員，先後來訪。近年推倡國會外交最力的立法院長游錫堃，因此打算修正立院組織法，增設國際事務處，積極推動在國際社會展現台灣真實存在的重要途徑。

各國國會訪團不但具體討論與強化民主和經濟共榮合作，也強調與民主台灣休戚與共。昨天來訪的法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）表明，法國對台灣的政策沒有改變，台灣有事就是「全世界有事」。表達同一立場的，還有上週來訪的加拿大眾議院國防委員會主席馬凱（John McKay），指中國也干預加拿大，受威脅的國家要更團結，「台灣的議題，就是加拿大的議題；加拿大的議題，也就是台灣的議題」。顯然，日本前首相安倍晉三的名言，「台灣有事就是日本有事、等同日美同盟有事」，不少民主國家感同身受。

就在此時，據《華盛頓郵報》報導，最近外洩的五角大廈評估文件，台灣很容易遭到中國空襲，須支撐夠久，讓美國派遣足夠武力支援。文件指出我國自衛能力的若干弱點，且中國的武力崛起，包括民船軍用等策略，削弱了美國早期發現共軍入侵的能力。我國國防部以「不明文件、內容顯非事實」回應，不無制式反應的官腔。這一外洩文件，雖不必照單全收，其中指出台美因應中國武力入侵的令人不安細節，深值參考改進強化。有如文件指我防空演習很大程度是照本宣科，不足為「真實世界事件」做好準備；台中上週就有模擬共軍彈襲三驖的應變處置，盧秀燕市長證實美國國防部派人到場。

從而，角逐總統大位的賴清德所言，增強全民國防，做好「抵抗中國入侵」準備，正是我國面對這一情勢的應有作為。

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