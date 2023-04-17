自由廣場》德國終結核電， 核四還要吵？

◎ 吳海瑞

二○二一年十二月十八日四大公投案落幕，其中不同意票最多、同意票最少的是「重啟核四」案。但，九個月過後，台灣擁核者又精神抖擻起來。一是歐洲議會通過將天然氣和核能發電，列為氣候友好型的綠色投資項目，投資者可得到獎勵的資助。二是德國拍板，最後三座核電廠，確定從二○二二年底改到隔年春季除役，以因應冬季到來的可能缺電。兩案的背後因素都是俄烏戰爭。換言之，這是應急措施，而不是能源政策的結構性改變。

歐盟核能「漂綠」案是有爭議的，因歐洲議會投票贊成者並未過半，且本案僅是融資的優惠等，並未因此改變歐盟的綠色標籤定義。但國內有人將其擴大解讀為「核能被認證為綠能」，比較心虛的則稱其為「廣義綠能」，也有學者說要「思考重啟核電」。但重啟核電（核四）的理由是甚麼？為什麼不可行？四大公投之前的產官學談論、辯論，信息已汗牛充棟，怎會因德國的短暫延役而翻案？

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更扯的是，有媒體記者將德國的核電廠延役視為重啟核電，撰文《重啟核電 德國行台灣為什麼不行？》《原定廢核的德國，為何會轉投核能懷抱？》甚至連「全球返核？」的話都說出來，只是加個問號，混淆視聽。

日前德國《明鏡》報導，德國最後三座核電廠在四月十五日關閉後，進行拆除。副總理兼聯邦經濟事務和氣候行動部部長Robert Habeck表示，淘汰核能計劃已不可逆轉，而且從法國、英國、芬蘭的經驗來看，興建新核電廠已不划算，德國的營建商對此也不感興趣。

明年台灣總統大選，核四還會是個議題嗎？考驗政黨的智慧。

（作者為上市公司專業經理人）

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