自由廣場》中共高壓下的「四不青年」

◎ 孔憲臺

近來，中共對於內部壓制的情形更加嚴峻，例如信訪制度，一向具有強烈維穩色彩，雖然法律規定個人有信訪權力，但各級地方政府或為掩飾施政不利等因素，將有信訪傾向的人列為高危人群並加以監控、圍堵的情形層出不窮，故中央層級上訪功能不彰，形同虛設。日前中國發布《黨和國家機構改革方案》，將負責民意蒐集的國家信訪局提升為國務院直屬機構，並接受中共中央社會工作部領導。其用意恐非單純由圍堵轉向疏導，而是中央更可直接掌握地方民情變化。

此外，中國國務院網頁近日改版設立「@國務院 我來說」等欄位，除了彌補以往上訪易被地方政府攔阻的弊病，更多的恐怕是強化中央對基層民意的監控，進而壓制社會可能的不滿。而在對外關係上，近期中國挖角我邦交國、在臺海周邊發動軍演、啟動對臺貿易壁壘調查，以及與歐美各國在許多議題上針鋒相對，「戰狼外交」隨著習近平進入第三任期，所謂「調整」跡象恐非事實。

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另一方面，中國近期進口持續下跌，「長三角」和「珠三角」兩大經濟龍頭熄火，顯示內需不振，除了工資下跌，失業問題也很嚴峻，青年失業率近二十％，疫情後的經濟似乎仍然蕭條！日前廣東計畫動員三十萬青年下鄉，名為「振興農村」，實則將青年臨時安置到農村，錯開城市失業高峰，以降低城市失業人口的調查統計，此舉已引起中國青年反彈。許多公司面臨倒閉、欠薪、裁員，看不到未來，也讓不少底層人民陸續躺平，衍生出「四不青年」（不戀愛、不結婚、不買房、不生孩）的概念。與民間漸行漸遠的中共，能得到人民多少「真實」的支持，令人存疑。

中國人口紅利消失、經濟高增長時代結束、貧富差距擴大、一人集權統治風險等政經問題，都已經開始顯現。臺灣需慎防中共為轉移內部問題而發動對外衝突，操作愛國主義以鞏固統治正當性的可能。然而大陸經濟持續不佳，可能導致財政上無法支撐長期、大型的軍事行動，加上前述內部高壓與不穩定的情勢，許多「恫嚇」的宣傳意義將大於實際作為，國人亦無過度憂慮的理由。

（作者為臺灣金控暨臺灣銀行政風處處長）

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