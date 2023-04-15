晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中共高壓下的「四不青年」

2023/04/15 05:30

◎ 孔憲臺

近來，中共對於內部壓制的情形更加嚴峻，例如信訪制度，一向具有強烈維穩色彩，雖然法律規定個人有信訪權力，但各級地方政府或為掩飾施政不利等因素，將有信訪傾向的人列為高危人群並加以監控、圍堵的情形層出不窮，故中央層級上訪功能不彰，形同虛設。日前中國發布《黨和國家機構改革方案》，將負責民意蒐集的國家信訪局提升為國務院直屬機構，並接受中共中央社會工作部領導。其用意恐非單純由圍堵轉向疏導，而是中央更可直接掌握地方民情變化。

此外，中國國務院網頁近日改版設立「@國務院 我來說」等欄位，除了彌補以往上訪易被地方政府攔阻的弊病，更多的恐怕是強化中央對基層民意的監控，進而壓制社會可能的不滿。而在對外關係上，近期中國挖角我邦交國、在臺海周邊發動軍演、啟動對臺貿易壁壘調查，以及與歐美各國在許多議題上針鋒相對，「戰狼外交」隨著習近平進入第三任期，所謂「調整」跡象恐非事實。

另一方面，中國近期進口持續下跌，「長三角」和「珠三角」兩大經濟龍頭熄火，顯示內需不振，除了工資下跌，失業問題也很嚴峻，青年失業率近二十％，疫情後的經濟似乎仍然蕭條！日前廣東計畫動員三十萬青年下鄉，名為「振興農村」，實則將青年臨時安置到農村，錯開城市失業高峰，以降低城市失業人口的調查統計，此舉已引起中國青年反彈。許多公司面臨倒閉、欠薪、裁員，看不到未來，也讓不少底層人民陸續躺平，衍生出「四不青年」（不戀愛、不結婚、不買房、不生孩）的概念。與民間漸行漸遠的中共，能得到人民多少「真實」的支持，令人存疑。

中國人口紅利消失、經濟高增長時代結束、貧富差距擴大、一人集權統治風險等政經問題，都已經開始顯現。臺灣需慎防中共為轉移內部問題而發動對外衝突，操作愛國主義以鞏固統治正當性的可能。然而大陸經濟持續不佳，可能導致財政上無法支撐長期、大型的軍事行動，加上前述內部高壓與不穩定的情勢，許多「恫嚇」的宣傳意義將大於實際作為，國人亦無過度憂慮的理由。

（作者為臺灣金控暨臺灣銀行政風處處長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書