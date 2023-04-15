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自由廣場》解放軍戰力？ 劉亞洲直言惹禍

2023/04/15 05:30

◎ 愚工

根據法國廣播公司四月十三日的報導，近來關於前中國人民解放軍空軍上將、中共元老李先念的女婿，紅二代劉亞洲落馬的傳言不斷。尤其，中國官媒《紅色文化網》四月十二日發出「劉亞洲在為誰殉道」長文討伐，痛罵其為「兩面人」、「隱藏在軍中的第五縱隊」、「普世價值的吹鼓手」、「中國軍隊的頭號漢奸」、「帶路黨的帶頭人」，文字殺氣騰騰，更坐實了上述傳言。劉亞洲的落馬究竟是經濟問題還是政治問題，筆者認為，政治問題居多。

二○一五年五月十五日劉亞洲接受《解放軍報》題為「今日中國非常需要一批猛將良才」的專訪。劉亞洲指出解放軍的軟肋：一、改革開放三十多年來，中國經濟日益融入世界。但是在思想文化領域，還缺乏世界眼光。尤其在軍事文化領域，還顯得有些保守。過去幾次的軍隊改革，不能放眼世界，學習先進，習慣於關起門來搞方案，自我欣賞，自我陶醉。

二、中華民族缺少歐洲那樣的啟蒙運動，精神重壓導致民族無法完成現代性格的塑造。百年來，一直在兩個極端中搖擺：或者夜郎自大，或者諱疾忌醫。

三、走出近代中國軍隊改革屢屢失敗的怪圈，必須敢於對權力圈、利益圈、腐敗圈亮劍，為改革創造風清氣正的環境。一切遮擋變革創新陽光的既得利益都必須斬斷。

四、思想文化是制度機制的核心，「任人唯親」、「選才惟財」的潛規則，是腐敗文化的反映。如今，甲午時期封建王朝腐朽不堪的政治制度已不復存在，但封建主義的用人思想卻並未掃除乾淨。用人腐敗已經成為禍國殃民、毀軍敗政的最大禍根。

前一時期，有的拿官職做交易，明目張膽、明碼標價買官賣官；有的以人劃線、以地域劃線、以單位劃線，培植親信、排斥異己，拉幫結夥、收買人心，搞小山頭、小圈子、小團夥，搞人身依附，跟人不跟黨。

劉亞洲「講的雖是走出甲午，迎接變革再創輝煌」，但借古諷今，點出了很多當今解放軍的軟肋。值此中共對台文攻武嚇日勝一日之際，劉亞洲宛如洩露了中共解放軍「不能打，不耐打」的國家機密，如今落馬，只能怪自己生在危邦與亂邦的專制國度吧！

（作者為台商）

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