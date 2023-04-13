自由廣場》還想「跪著賺人民幣」？

馬克宏言論 源於美國對中共的定位模糊

◎ 藍去蕪

法國總統馬克宏結束訪中行程後表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。立即引發各界譁然。表面上看，此言論似乎透露中共成功「策反」法國，然若仔細觀察近期國際形勢的變化，以美國為首的「反中聯盟」雖在拜登上任後迅速推展，但已走到一個關口。

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事實上，以美國為首西方自由民主陣營的兩難，根源於對中共的定位始終沒有定論。繼川普政府打破美中長達三十年「交往政策」之錯誤後，拜登政府至今也僅是「川規拜隨」地持續打破過往政策，卻尚未出現美中間的「大立」格局。這樣的缺失，展現在美台關係上，則是表象不斷升溫，但卻老調重彈「對台政策未變」、「一中政策不變」等莫名所以的話。究其根源，在於華府始終無法將中共定位為「敵人」，才會出現在軍事、地緣政治、高科技敏感等領域圍堵，但卻在貿易、投資、社會等領域交流，似乎期待其與中國脫鉤範圍侷限在最小層面上。這樣的思維同樣展現在歐盟，歐委會主席馮德萊恩對歐中關係的未來曾表示，「我認為與中國脫鉤既不可行，也不符合歐洲的利益」，「我們不想切斷經濟、社會、政治和科學方面的聯繫，而是要將重點放在確保貿易和投資關係上，促進中國和歐盟的繁榮」。

儘管馮德萊恩與馬克宏對中國的觀點看似在唱黑白臉，惟其本質相同，都是「仍想如過去般繼續賺錢」。但他們似乎忘了，川普的反中，並非只是單純的民粹，而是歷經三十年驗證，結果證明「北京從未想認真執行自由貿易，而是想利用自由貿易進行『木馬屠城』」。當年柯林頓政府為「和平演變」中國而邀請其加入國際社會與WTO體系，三十年後已證明失敗，甚至還反成為中共滲透美國內部的管道。於是乎，原本應是公平互惠的自由貿易，如今卻演變成以中共統治菁英為核心，華爾街巨頭共謀的資源汲取體系。只需看看美國內部抵制反中的力量便可知，有華爾街、國安、外事等官員，甚至一些地方官員、非營利組織等，已被納入中共龐大利益網絡中，而成為幫助中共崛起的共犯。

儘管川普時期已清楚點出中國與中共的差異，惟只要美方遲遲無法看清中共危害，並將其清楚定位，中共就有辦法繼續在全球各地興風作浪。短期間，習近平或能再擺出大開國門，歡迎外人投資的姿態，之後西方仍會繼續像過去一樣「跪著賺人民幣」，最終被中國將西方尖端技術掠奪殆盡。這難道是民主陣營想要的結果？

（作者為社科院博士，台北市民）

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