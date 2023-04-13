晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》還想「跪著賺人民幣」？

2023/04/13 05:30

馬克宏言論 源於美國對中共的定位模糊

◎ 藍去蕪

法國總統馬克宏結束訪中行程後表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。立即引發各界譁然。表面上看，此言論似乎透露中共成功「策反」法國，然若仔細觀察近期國際形勢的變化，以美國為首的「反中聯盟」雖在拜登上任後迅速推展，但已走到一個關口。

事實上，以美國為首西方自由民主陣營的兩難，根源於對中共的定位始終沒有定論。繼川普政府打破美中長達三十年「交往政策」之錯誤後，拜登政府至今也僅是「川規拜隨」地持續打破過往政策，卻尚未出現美中間的「大立」格局。這樣的缺失，展現在美台關係上，則是表象不斷升溫，但卻老調重彈「對台政策未變」、「一中政策不變」等莫名所以的話。究其根源，在於華府始終無法將中共定位為「敵人」，才會出現在軍事、地緣政治、高科技敏感等領域圍堵，但卻在貿易、投資、社會等領域交流，似乎期待其與中國脫鉤範圍侷限在最小層面上。這樣的思維同樣展現在歐盟，歐委會主席馮德萊恩對歐中關係的未來曾表示，「我認為與中國脫鉤既不可行，也不符合歐洲的利益」，「我們不想切斷經濟、社會、政治和科學方面的聯繫，而是要將重點放在確保貿易和投資關係上，促進中國和歐盟的繁榮」。

儘管馮德萊恩與馬克宏對中國的觀點看似在唱黑白臉，惟其本質相同，都是「仍想如過去般繼續賺錢」。但他們似乎忘了，川普的反中，並非只是單純的民粹，而是歷經三十年驗證，結果證明「北京從未想認真執行自由貿易，而是想利用自由貿易進行『木馬屠城』」。當年柯林頓政府為「和平演變」中國而邀請其加入國際社會與WTO體系，三十年後已證明失敗，甚至還反成為中共滲透美國內部的管道。於是乎，原本應是公平互惠的自由貿易，如今卻演變成以中共統治菁英為核心，華爾街巨頭共謀的資源汲取體系。只需看看美國內部抵制反中的力量便可知，有華爾街、國安、外事等官員，甚至一些地方官員、非營利組織等，已被納入中共龐大利益網絡中，而成為幫助中共崛起的共犯。

儘管川普時期已清楚點出中國與中共的差異，惟只要美方遲遲無法看清中共危害，並將其清楚定位，中共就有辦法繼續在全球各地興風作浪。短期間，習近平或能再擺出大開國門，歡迎外人投資的姿態，之後西方仍會繼續像過去一樣「跪著賺人民幣」，最終被中國將西方尖端技術掠奪殆盡。這難道是民主陣營想要的結果？

（作者為社科院博士，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書