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自由廣場》鬆綁 讓刑警飄撇、勇於任事

2023/04/13 05:30

◎ 蘇天從

台灣有全世界最苛責的警察與民眾互動辦法，對刑警與制服警察採同樣的管理模式，唯一不同的只是穿不穿制服而已。然後動輒得咎，不小心與所謂的不妥當人士見個面、吃個飯，就要回去穿制服、改調非主管職務。於是刑警人人如驚弓之鳥，得隨時提防小人檢舉，於是辦案裹足不前。經各界反應，據聞最近警政署督察室正在研擬放寬這個辦法。相信刑警出身的督察室主任顏旺盛，有心讓刑警如出柙的猛虎勇於任事。

個人舉一親身體驗。民國八十年在某分局刑事組長任內，有一個香煙倉儲被強盜，歹徒捆綁了警衛搬走了整個倉庫的香煙，現場採到一關鍵跡証，我不禁笑了出來，證據正指向綽號「老基」，那不就是我多年前在一處派出所時，一個年紀雖小，卻什麼稀奇古怪的案件都幹得出來，舉凡到步兵營偷子彈，強迫幼小孩童為其吸吮器官，打砸賣藥的野台戲……就是那傢伙。

我單槍匹馬的去找一位女性的線民，對於「老基」的行蹤，她雖一下子還幫不上忙，但告知我「阿醬」在ＸＸ路的第一個巷子口二樓搞麻將場，並告知開門的暗號。於是我隨即前往，一進去著實讓他們吃了一驚，但我拉他到隔壁空房間讓他選擇「魚死」、「網破」，我問了該問的就離去了。

事後「阿醬」誤以為某人洩了底，事實上，線民這種事是兩個人的默契，建立在互信的基礎上，運用過後能寫在工作記錄簿？能列冊彙整？能搞得滿街人都盡知的「張線民」、「李線民」？

老刑警與新刑警的不同是，視機運用「兩害相權取其輕，兩利相權取其重」，讓對方選擇「魚死」或「網破」。常運用「放小」以圖「辦大」，如果用現代管理警察的規定及獎懲制度，見到大魚、小蝦苗全都撈，漁源不枯竭？在案子未破前，我見了地方角頭未報備，先記過處分、改調制服、調非主管職務，涉足賭場記一大過，見賭場未抓，再被追究包庇，然後以凟職罪移送法辦，檢察官見獵心喜，馬上向法官聲押，於是我「出師未捷身先死」！

大家想一想，究竟要給刑警辦案的空間如往昔，還是從今的嚴苛？但我還要強調，刑警要貧賤不能移、威武不能屈，有時雖流連聲色場所，但你只不過是辦案或佈建的過客，千萬不能迷失自己。

感謝一堆老刑警，他們教我一定要做個「飄撇」的刑警，不敢說做到什麼程度，但求了然於胸庶幾無愧。以上謹供修改互動辦法的參考。

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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