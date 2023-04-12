晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》救旱地下水 當救全民之旱

2023/04/12 05:30

◎ 曹啟鴻

目前正值南台灣大旱，平原生成的地質特性，經地調所長年調查，發現蘊藏豐富地下水，經陳鎮東教授團隊與國際團隊長年研究有大量伏流水。地下水流向海洋，在在都有科學上論據。在建造水庫困難重重之際，地下水庫正是天造地設，好環境值得珍惜。

論者常以農水耗盡太大、比率產值不高，殊不知它在支撐民生，也在支撐其他重要產業。農業用水，農民自用大都是淺井，現值乾旱時，也有少部份區域需耗時更久才能抽到足夠水量。對於公部門開鑿一百廿米深井備旱，未必要用，當然有戒心。鍾佳濱立委建議農水署也應加入開鑿深水井為農民備而不用，也是一解。

筆者長年觀察，高屏缺水庫，整個平原（含高雄）因地質即為大水庫。若善用惜用，供應南部萬行萬業、萬民之需應無問題。同時，有數點作法不必大動經費等，即可迅速改善：

一、沖積扇頂既有台糖造林地，大都是礫石層，林間溝渠不排水即可補注地下水。過去耕地要排水，現轉為林地後翻轉為留水補注，所需經費不多。

二、農業耗水大，也可多層次回收再利用。屏東市萬年溪因地下水位下降，已多年無水源，唯兩水源即是上游農業廢水及市內民生廢水，即萬年臭味根源。縣府經農水署協助，將上游畜牧養排水以橡皮壩雍高成穩定水源，再經濕地群吸納氨氮肥水，第三次用水即流經市區為休閒水景，第四次為下游永安圳之農業用水。一水至少四用，若用以校園、公園，即為多層次再利用。

農水署高雄處引武洛溪農排肥水入曹公水庫，為極佳再利用構想。然而，整體農排肥水及伏流水、地下水的再利用可長遠，現在又可逐步實踐。七河局開放東港溪高灘地作為牧草吸肥水是節水（不用地下水）又潔水，牧草畜牧或作為生質能源，也值得再擴大。

高屏溪乃是日治時將隘寮溪、武洛溪、荖濃溪進行整治，築大堤合成現今之大河。因旱期長達七個月，大面積之灘地為民所耕，也有大面積河川地出租為養漁、種稻、西瓜、番茄等。既用地下水，又施化肥農藥，是極不利河川生態的。為照顧農民及不損及現耕農之權益，宜有計劃引用農排肥水灌溉狼尾草，得以節水、潔水，進而再創生質能、畜牧飼料、河川生態及水資源的應用，無一不正面。農排肥水在武洛溪、虎尾溝等適當處，以橡皮壩雍高即可。高屏溪之伏流水太豐富了，得以供應萬行萬業。

目前正值南台灣大缺水，在大家關心再生能源、水資源、畜牧飼料之際，平原整體調整並不困難，請水利署、農水署、農委會、經濟部帶領來做吧！

（作者是前屏東縣縣長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書