自由廣場》救旱地下水 當救全民之旱

◎ 曹啟鴻

目前正值南台灣大旱，平原生成的地質特性，經地調所長年調查，發現蘊藏豐富地下水，經陳鎮東教授團隊與國際團隊長年研究有大量伏流水。地下水流向海洋，在在都有科學上論據。在建造水庫困難重重之際，地下水庫正是天造地設，好環境值得珍惜。

論者常以農水耗盡太大、比率產值不高，殊不知它在支撐民生，也在支撐其他重要產業。農業用水，農民自用大都是淺井，現值乾旱時，也有少部份區域需耗時更久才能抽到足夠水量。對於公部門開鑿一百廿米深井備旱，未必要用，當然有戒心。鍾佳濱立委建議農水署也應加入開鑿深水井為農民備而不用，也是一解。

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筆者長年觀察，高屏缺水庫，整個平原（含高雄）因地質即為大水庫。若善用惜用，供應南部萬行萬業、萬民之需應無問題。同時，有數點作法不必大動經費等，即可迅速改善：

一、沖積扇頂既有台糖造林地，大都是礫石層，林間溝渠不排水即可補注地下水。過去耕地要排水，現轉為林地後翻轉為留水補注，所需經費不多。

二、農業耗水大，也可多層次回收再利用。屏東市萬年溪因地下水位下降，已多年無水源，唯兩水源即是上游農業廢水及市內民生廢水，即萬年臭味根源。縣府經農水署協助，將上游畜牧養排水以橡皮壩雍高成穩定水源，再經濕地群吸納氨氮肥水，第三次用水即流經市區為休閒水景，第四次為下游永安圳之農業用水。一水至少四用，若用以校園、公園，即為多層次再利用。

農水署高雄處引武洛溪農排肥水入曹公水庫，為極佳再利用構想。然而，整體農排肥水及伏流水、地下水的再利用可長遠，現在又可逐步實踐。七河局開放東港溪高灘地作為牧草吸肥水是節水（不用地下水）又潔水，牧草畜牧或作為生質能源，也值得再擴大。

高屏溪乃是日治時將隘寮溪、武洛溪、荖濃溪進行整治，築大堤合成現今之大河。因旱期長達七個月，大面積之灘地為民所耕，也有大面積河川地出租為養漁、種稻、西瓜、番茄等。既用地下水，又施化肥農藥，是極不利河川生態的。為照顧農民及不損及現耕農之權益，宜有計劃引用農排肥水灌溉狼尾草，得以節水、潔水，進而再創生質能、畜牧飼料、河川生態及水資源的應用，無一不正面。農排肥水在武洛溪、虎尾溝等適當處，以橡皮壩雍高即可。高屏溪之伏流水太豐富了，得以供應萬行萬業。

目前正值南台灣大缺水，在大家關心再生能源、水資源、畜牧飼料之際，平原整體調整並不困難，請水利署、農水署、農委會、經濟部帶領來做吧！

（作者是前屏東縣縣長）

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