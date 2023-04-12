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社論》馬克宏想的是誰的利益？

2023/04/12 05:30

日前，馬克宏訪中，「向北京要烏俄戰爭的解方」，卻好像為企業尋找「經濟救生圈」。偏好與專制統治者打交道，以哄抬自己在民主世界的地位，馬克宏形同天真的小學生。一如過去的梅克爾，民主世界多幾個馬克宏，東升西降將被西方自我實現。馬克宏受習近平款待，似乎是習看到馬面對國內壓力，包括退休制度改革引起軒然大波，此時對馬伸出援手，以換取他知恩圖報。果然，中法聯合聲明，對中國企圖武力改變台海現狀不發一語。在回程專機上，他更直白表示：歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突之中，歐洲必須戰略自主，不應跟隨美國。

分化歐美，孤立美國，一直是中國的如意算盤，但整體構圖也不僅如此。馬克宏此行，共簽十八項合作協議，空中巴士不但拿到訂單，更宣布將在天津建立新產線。反觀，二○二一，美英澳簽署三方安全夥伴，美國將幫助澳洲建造核動力潛艇，而澳洲取消了原先的法國十二艘潛艇合同。當時，中國強烈反對，法國聲明遺憾。日前，澳洲現任總理艾班尼斯表示，澳美不光是領袖之間、而是國家之間的關係。言下之意，不論未來美國領袖是誰，也不會對AUKUS帶來任何衝擊。不過，失去合約的馬克宏，顯然至今不僅忘不了商業損失，也對其中蘊含的戰略意義不認同，甚至宣稱歐洲要避免因台灣捲入美中衝突這場不屬於歐洲的衝突。馬克宏應該不是戰略白痴，除了想像歐洲成為世界第三強權，政商夥伴的中國商業利益，也是他的考量因素。

習近平，經常誇耀一黨專政的治理模式。從普世價值來看這有點可笑，不過，從另一個角度來看，又不能小看這種想法。二○二二，馬克宏連任成功，但極右派對手勒班的聲勢大漲，預示他的第二任並不輕鬆。二○二四，拜登已表示計畫尋求連任，可以想像包括烏俄戰爭、美中關係等，他的處理方式、節奏，不會完全沒有選舉考量。西方制裁俄羅斯，普廷則把能源武器化，全球經濟民生都受波及，中俄也不能倖免。差別在於，民主國家的政府，必須面對民意壓力、定期改選；專制國家的領導人，則沒有這種煩惱。二○二○，一場可疑的新冠疫情，導致川普連任失利。現在，邁入第三任的習近平，正可神閒氣定地與民主領袖對弈。

也難怪中俄深信東升西降，因為民主國家板塊萎縮確實是一種趨勢。總部設在瑞典斯德哥爾摩的「國際民主及選舉協助研究所」，去年底在年度報告指出：全球超過三分之二人口活在倒退的民主國家或專制統治之下；全球走向專制主義的國家數量在過去六年已增加超過一倍；而且烏俄戰爭、通膨加劇、全球經濟面臨衰退、氣候變遷和新冠疫情等因素，對民主政權構成重大挑戰。其他的研究，也指出類似的現象。第三波民主化國家，不少倒退回威權統治，且獲專制大國奧援。最難堪的是，二○二○大選，美國的選舉紛爭，尤其是國會大廈襲擊事件，成為醜化民主者的活教材。

在這種趨勢中，「非美陣營」最具經濟力的中國，即使本身也經濟疲軟，仍舊是專制的發動機，反西方、受西方制裁的威權統治者，總是把北京當靠山，尤其是經濟輸血。中國有此能耐，主要靠改革開放吸引西方的資金、技術，在西方提供的全球化平台，迅速崛起為第二大經濟體。這種情況，截然不同於前蘇聯，與西方形成不相往來的「兩個平行市場」，結果經濟力遠遠落後西方，最後崩潰瓦解。可惜，後冷戰時代西方陶醉於發現資本主義新大陸，把本質不變的中國餵養成二十一世紀怪獸。三年新冠疫情，一年烏俄戰爭，西方主要國家仍未覺醒，經濟倚賴中國積習難返。習近平的自信，因此更固執。

於今回顧，全球化似乎是資本主義的邏輯，而非民主的邏輯為主導。資本主義以全球化的名義，進行歷史上最大幅度的擴張，本質仍是利潤的最大化。於是，那些後冷戰時代向資本主義開放的國家，每每利用專制的效率與特權，吸引民主國家的企業前來投資。這種模式，後遺症不小。除了專制國家如中國，受惠於資本主義的利益驅動，短期內便從一窮二白躋身第二大經濟體；嘗到甜頭的跨國政商結盟（包括台灣企業錢進中國運動），即使面臨地緣變局，某種程度撤離了在專制國家的投資，但顧及企業利益仍無法脫勾。或許，這也是中俄等專制國家以經促政、有恃無恐之處。

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