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社論》中國還是硬拗到底

2023/04/11 05:30

全球肆虐的武漢肺炎，疫情已趨於和緩。國際交通旅遊日漸回溫，餐飲業轉趨正常，經濟活動逐步恢復；我國疫情指揮中心宣布，十七日起進一步鬆綁口罩規定，醫療機構及救護車強制之外，搭乘大眾運輸改為建議佩戴。三年多來，全球累計武漢肺炎至少有七．六億人染疫，近七百萬人死亡，經濟損失不計其數，人際及社會活動大受衝擊，這場二戰以來世界最嚴重的危機，各國無一倖免。瘟疫究竟因何而起，病毒來自何方，在疫情和緩之際，國際公共衛生界正挹注心力追究病毒來源，以記取教訓，避免未來再發生類此瘟疫。

致命瘟疫起於中國武漢，也造成中國莫大災難，但該國至今拒絕配合外界疫情溯源調查。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞及技術部門負責人范科霍芙六日相繼表示，找出真相是世衛的「道義責任」，世衛知道中國仍握有尚未公開的訊息，須與世界分享，「如果中國願意公開訊息，我們就會知道發生了什麼，或它是如何開始的」；其若不然，就不能對疫情根源下定論，所有假設都擺在檯面上。譚、范兩人的說法，形同世衛點名中國隱瞞病毒起源資訊。

中國官方對此仍採制式反應，以記者會回應，宣稱「疫情的發現地並不等於疫情的起源地」，要外界「不要一直炒作和關注武漢」。然而，各界聚焦武漢，是因二○一九年十二月初，醫生李文亮發出當地華南海鮮市場疫情訊息，旋被指「造謠」而遭警方訓斥。但專制的紙蓋不住病毒的火，疫情十天後爆發，已錯過最佳防疫時機，武漢被迫展開七十六天封城，當地一千四百萬人口有五百萬在封鎖前逃離。瘟疫自此從武漢燎原，禍及全人類。

三年多來，多少中國人民命喪武漢肺炎，一直是極大迷團。官方通報死亡只八．三萬人，但《紐約時報》引述專家嚴謹估算，僅從「動態清零」直接跨越而與病毒共存，去年十二月解封後兩個月內，死亡人數即多達一百萬到一百五十萬。

可悲的是，儘管中國政府從疫情伊始的隱匿掩飾，經三年「全面清零」嚴厲封控，到民怨沸騰在未有充足應變之下倉促解封，導致人民生命財產極大損失，經濟社會嚴重受創，且殃及全球，中國官方不但粉飾太平，至今猶大言不慚。黨國當局的中共中央政治局常委會如此定調：「新冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟。」而且，「群眾是認可的，成效是巨大的」。一位中國網民因而驚嘆：奇蹟啊奇蹟，還有這樣的奇蹟！

可悲之外，還應加上可恥的，是一心一意追求台灣被中國統一的前總統馬英九。在最近中國行參訪武漢時，他不但呼應令世人瞠目結舌的官方怪誕說法，盛讚中國防疫成果「是對人類的貢獻」，甚至反批我國政府給中國帶來困擾。十年前，《經濟學人》雜誌以〈笨蛋（bumbler）馬英九〉大作文章，這次在四月一日愚人節當天去湖南湘潭祭祖的這個人，顯然除了「笨蛋」之外，還應加上「邪惡」的特質。

在中國諸多失當防疫政策措施中，令世人震驚的還有最終何以在毫無適當應變的情況，突然揚棄嚴格「全面清零」，以致醫療幾近崩潰，民眾死傷無數，火葬場供不應求，可憐的中國人民只能把逝去親人暫存倉庫間。官方的說詞宣稱，政策改弦更張是「科學決策」及「精準防控」，絕非一時衝動。然而，據《美聯社》調查報導，以習近平馬首是瞻的黨國當局，始終無視公共衛生專家為揚棄清零政策做好準備的一切努力，直到為時已晚。

《美聯社》的報導指出，儘管公衛專家鍾南山曾兩度寫信給習近平，告訴他清零政策無以為繼，敦促重新開放，最終促使清零政策告終的，是去年十一月風起雲湧的群眾運動；這一「白紙革命」，各地人民舉著A4白紙表達抗議。不過，中國人民付出慘痛代價，短短六週內，約十億人或八成人口被感染。儘管如此，當局仍「死鴨仔硬喙桮」，強要外宣部門反駁各方關於中國「被迫開放」及「沒有準備」的「錯誤說法」。

二十年前的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），也在中國發病，專家不久就溯源發現果子狸和蝙蝠是早期宿主。如今中國掩飾與蠻橫兼而有之，以致武漢「實驗室洩漏說」和各種陰謀論甚囂塵上。世人所要的，不過疫情起源真相，但專制國家最禁不起公開透明；譚德塞說，「毋庸置疑，我們需要知道答案」，看來只是緣木求魚。

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