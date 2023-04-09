自由廣場》別被原廠藥綁架

◎ 沈麗娟

看到新聞，為因缺藥、需南北奔波才能取得慢性處方箋藥品的病友感到心疼。特別是最近許多病友提到的降血脂藥品：商品名立普妥、成分為阿托伐他汀(atorvasatin)，因全球包材短缺及製造廠因風災影響生產全球性缺藥，預計五月底才能供貨。

輝瑞藥廠的立普妥於一九九六年上市，是美國有史以來賣得最好的處方藥之一，二○○六年全球年收入高達新台幣四千億元，其中美國市場收入為新台幣二千四百億元，全球佔比六成，創造全球藥品銷售歷史紀錄。但在二○一一年立普妥專利期滿後，由相同成分的學名藥快速取代，雖然該成分藥品至今仍是美國最常被開方的藥品，但二○一九年立普妥全球的年收入金額已降低到新台幣六百億元(僅有高峰期的十五％)，在美國的年收入更是降到新台幣廿億左右，全球佔比不到五％。而台灣目前每年健保光是給付立普妥的藥費就接近廿億，幾乎等同立普妥在美國三點三億人口的市場收入，誰說專利期滿的原廠藥留在台灣沒有優勢呢？相反地，台灣健保恐怕還是專利期滿原廠藥的天堂，台灣健保的前十大暢銷藥品與全世界其他國家的十大暢銷藥品排名差異相當大，台灣健保的暢銷藥品，光是專利期過期的藥品就有一半，還有過專利期超過十年的藥品，就像立普妥，而其他國家最多的藥品費用是用在新藥或是專利期剛過的藥品。台灣必須善用相同成份、含量、劑型的學名藥品，才能有效運用健保資源，讓人民有藥用，讓人民用好藥。

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面對立普妥缺藥，國內也有相同成分、含量、劑型之三同學名藥製造或輸入，依健保規定，社區藥局藥師調劑處方時，除非醫師處方之藥品為商品名且註明不可替代，否則藥師告知病人後，即能以三同的學名藥替代，就不會讓台中病人需要跋涉兩百公里到基隆，只為領取降血脂藥品的困境。如果連三同的阿托伐他汀學名藥都缺藥，台灣也還有四種相同藥理機轉但不同化學結構的藥品可用，但就必須要請原開方醫師修改處方，出現這樣的情況時，應研擬社區藥局藥師如何順利聯繫開方醫師修改處方，或在全國性缺藥時，是否應研擬全國的處方自動轉換機制配合雲端用藥紀錄？相較之下，目前規劃中的全國缺藥通報中心，能否務實地解決第一線病人缺藥的問題，不致讓病友陷入焦慮。

學名藥廠受主管機關法規管理監督，尤其台灣藥廠都需要符合國際PIC/S GMP製造標準，國人對國產學名藥應該更具信心，未來也需建立良善良好市場競爭制度，讓有品質的學名藥廠得到重視與鼓勵。鼓勵使用並相信學名藥可以取代原廠藥，以創造健保永續經營的公義信念。

（作者是台大藥學專業學院院長）

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