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自由廣場》當59枚飛彈打掉25%戰力…

2023/04/09 05:30

再談強化抗炸機庫機堡的重要性

◎ 張延廷

國軍台澎防衛作戰指導為預防、嚇阻、戰勝，並建立可恃的戰力，以嚇阻敵人；藉由爭取空中的用兵優勢，創造局部空優為主。因此在新型高性能戰機即將抵台同時，須積極對機庫建構強固抗炸能力，以妥適保存戰力。

綜觀各國機庫、機堡的設計規劃和整建，從一九七○第一代到一九九○第三代演化至今，差別甚大，國軍則停留在六十年前的樣板，與國際標準嚴重脫節。因此在即將接受新型F-16V機隊時，在空軍場站設施設計審查(FDR)會議中，我方應該充份與美方人員溝通，並依照美軍標準工程準則設施規範逐項討論，就功能性、安全防護等問題，包括油、氣，水、電、照明、防滑、抗炸強度等因素，縝密考慮，以便能確保精銳戰機之戰力。

借鑒美軍於攻打敘利亞時曾發射五十九枚「戰斧」巡弋飛彈，針對敘國各空軍基地進行一次性攻擊，打擊目標包括油庫、彈藥庫、機堡等重要基礎設施，事後統計，達成對敘戰力損傷約二十五％，包括機堡六座，影響敘利亞戰機保存，顯見強化抗炸機堡，對保存機隊戰力相當重要。

美軍為維持全球霸主地位及考量地緣利益，在一九九一年對伊拉克展開「沙漠風暴」行動前，就已在沙烏地的空軍基地內興建強化機堡，使部署的作戰飛機，可擔負對地攻擊任務及支援地面作戰行動，確保各型戰機有生戰力發揮。另在日本沖繩縣嘉手納空軍基地亦興建抗炸機堡，確保先進的F-22戰力。

台灣地形狹長山脈綿延，在戰略上缺乏地理縱深，於西邊海岸的新竹、台中、嘉義、台南、屏東等重要空軍基地及設施，都曝露在對岸短程戰術飛彈、巡弋飛彈、長射程火箭砲的火力涵蓋。而東海岸的台東與佳山等主要空軍基地有洞庫設施，雖有部份的防護功能，但在洞庫之外機場跑道依舊曝露在外。如果戰爭爆發，戰機出入的洞庫，極有可能在開戰之初就遭飛彈破壞，造成西部基地的戰機，無法即時進行戰備轉場任務，戰力保存能力極為有限。

中共近年積極強化兵力投射能力，於沿海地區部署的「東風」系列常規飛彈，射程已涵蓋全台重要軍事設施及基地，影響已達戰略層級，所以必須加強機庫、機堡抗炸能力，以保障空軍有生戰力。

另者，台灣四周環海，機場空曠若無適當掩體阻隔，長期極易受到空氣中的溫度、溼度、鹽分及酸性物質的侵蝕，將損及裝備妥善。若能正確興建防護機庫（堡），將可有效減少露天停放之戰機鏽蝕，提升裝備全壽期管理。

防護機庫（堡）已是國家空防戰力重要之軍事設施，不是次要附屬品。在高價精銳戰機即將抵台之際，有必要將新式抗炸防護之強固機庫（堡），積極納入兵力整建計畫之範疇。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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