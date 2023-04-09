自由共和國》陳建貝／中共退役將領進專門委員會

陳建貝／政大國家安全與大陸研究所碩士

60人出任職務 凝聚軍隊向心力

中共第十四屆全國政治協商會議、全國人民代表大會今年三月初召開第一次會議，並中旬通過全國人民代表大會民族、憲法和法律及全國政治協商會議提案、經濟等各十個委員會成員名單，其中軍方成員計有六十名已（將）退役將領出任專門委員會副主任、委員職務，除推動涉軍國家政策遂行外，亦隱含重大會議彰顯個人榮譽，以維對黨中央向心之意涵。

續為中央推進涉軍國家政策制定

近年中共為落實離退休領導幹部轉業安置要求，安排部分黨、政、軍高層官員或將領於退休後，轉任全國政治協商會議、全國人民代表大會委員會職務，續為中共中央施政獻策獻力，已成為中共特有政治安排及形成多年之慣例。

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中共第十四屆全國政治協商會議、全國人民代表大會分別於今年三月四、五日召開第一次會議，十二、十三日循例分別通過全國人民代表大會民族、憲法和法律、監察和司法、財政經濟、教育科學文化衛生、外事、華僑、環境與資源保護、農業與農村、社會建設等十個委員會及全國政治協商會議提案、經濟、農業和農村、人口資源環境、教科衛體、社會和法制、民族和宗教、港澳臺僑、外事、文化文史和學習等十個委員會成員名單，其中軍職成員計有民族委員會副主任安兆慶（原武警部隊政委）、委員趙瑞寶（火箭軍副政委）、顧祥兵（原東部戰區副司令員）及提案委員會副主任韓衛國（原陸軍司令員）、委員于建華（武警部隊副司令員）、黃國顯（原東部戰區空軍司令員）等六十名已（將）退役將領，凸顯部分議案擬定推行與政治協商仍須軍方支援或配合，期借助中央軍委職能部門、軍種、戰區及武警部隊副戰區級以上已（將）退役將領軍中人脈與治軍經驗，強化與軍方協調聯繫，順利推進國家政策制定。

酬庸共軍高階退役將領 凝聚向心

觀察本屆各專門委員會軍職成員，除全國政治協商會議港澳臺僑委員會外，其餘委員會至少有一位以上已（將）退役將領擔任副主任，其中全國人民代表大會憲法和法律委員會繼上屆由劉季幸中將（具備一級大法官資格之首位軍事法院中將院長）出任後，此次再由駱源中將（曾任軍事法院副院長、中央軍委紀律檢查委員會副書記）接任，改變過去根據軍銜安排職務之慣例（上將階將領擔任副主任、中將階將領擔任委員），結合該委員會已成為全國人民代表大會制憲常設性機構，冀藉駱員專業能力與組織職責，加大軍隊紀律檢查力度，強化對地方法規、行政法規及司法解釋進行合憲性審查等工作。不過發現大部分已（將）退役將領學經歷、專業領域，與接任各專門委員會組織屬性未盡相符，凸顯相關人事安排係基於照顧離退休領導幹部及延續軍方影響力作為考量，導致渠等接任各專門委員會副主任、委員職務多屬酬庸性質。

另各專門委員會成員名單中，亦發現部分屆退將領已先行當選，包括全國人民代表大會憲法和法律委員會副主任何平（東部戰區政委）、監察和司法委員會副主任王建武（南部戰區政委）及全國政治協商會議教科衛體委員會副主任鄭和（國防大學政委）等，反映中共中央先期安排渠等於年內退役後，即轉往全國人民代表大會、全國政治協商會議任職，除推動涉軍事務政策無縫接軌外，亦隱含藉由國家重大會議場合彰顯個人榮譽，確維渠等對黨中央向心之意涵。

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