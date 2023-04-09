自由共和國》范盛保／法匠馬英九

馬英九四月二日與中國湖南大學師生座談交流致詞時稱，不論是在台灣、在大陸，在中華民國憲法上都是屬於一個中國。（資料照，馬英九辦公室提供）

范盛保／崑山科大通識教育中心主任

馬英九四月二日與中國湖南大學師生座談交流致詞時稱，不論是在台灣、在大陸，在中華民國憲法上都是屬於一個中國，「我們是台灣地區，你們是大陸地區」。而馬辦則加碼發聲明，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是公開倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法。馬辦質疑，請問中華民國憲法不就是一中憲法嗎？大陸地區難道不是憲法上我們的領土嗎？

就憲法字句而言，依據憲法增修條文，馬英九應該要講兩岸同屬一個中華民國，絕對沒有兩岸同屬一個中國這回事。兩岸就是「中華民國自由地區」和「中華民國大陸地區」。這是憲法的精準用語。然而法匠馬英九不但刻意扭曲憲法條文，並且捏造了同屬中國的荒謬笑話。其實馬英九、馬辦以及中華民國憲法所爭議的，都只是所謂中華民國固有疆域的增加與減少是否有經過程序變更的問題。換言之，只要中華民國的固有疆域曾經不小心有變更了卻從未有變更程序，這些口水也都沒什麼好吐了。

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中華民國憲法的固有疆域「理論上」有包括外蒙古，試問，有通過變更疆域了嗎？外蒙古早已是獨立國家；固有疆域稱包括南海十一段線，試問，有通過變更疆域了嗎？來個國際仲裁法庭的判決就變了；一九九九年十二月九～十日，江澤民與俄羅斯政府簽定了《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於中俄國界線東西兩段的敘述議定書》。江澤民以法律條文將中俄世代相爭面積相當於一百多個台灣的三百多萬平方公里領土拱手讓給俄羅斯，上述這些減少固有疆域有經過台灣立法院來變更固有疆域嗎？

號稱固有疆域喜歡包括釣魚台，但一九七○年以前中華民國地圖疆域從不包括釣魚台，從未通過憲法變更「增加」疆域；號稱固有疆域其實沒有包括台灣，因為一九卅六年五五憲草所規範的疆域不包括台灣，而一九四六年通過實施的憲法其主張固有疆域當時，台灣是日本的領土，不是固有疆域。

試問，有經過台灣立法院變更中華民國憲法的固有疆域來「增加」台灣這個疆域嗎？

中華民國從未有過固有疆域增加與減少的立院決議，從未變更固有疆域，你如果完全照法條字面意義去解讀，你不能承認蒙古共和國，你要跟俄羅斯爭三百多萬平方公里的土地，你要去打國際仲裁法庭的官司，但，有意義嗎？ 你還相信以前那些御用學者講的，中華民國主權及於中國大陸、治權止於台灣？ 幾百年來哪個政治哲學家、哪個國際法學者說過主權跟治權是分開的？ 這些完全不在國際政治領域出現的理論，是李登輝時代的學者搞的，有他的時空背景。而像馬英九這種法匠的主張，係基於意識形態加上扭曲事實，甚至都無資格被稱為法匠。

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