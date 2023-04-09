自由共和國》陳柏瑜／憲法一中造成的困境

蔡英文總統日前出訪抵達友邦瓜地馬拉，並與瓜國總統賈麥岱（右）會談。（法新社檔案照）

陳柏瑜／宜蘭縣青年公共事務協會理事長

近日，馬英九前總統訪中，呈現了幾個因為中華民國憲法而造成的現況與問題。圖為馬英九在中國武漢與中國國台辦主任宋濤會面。（法新社檔案照）

近日，馬英九前總統訪中、總統蔡英文訪瓜地馬拉及民眾黨主席柯文哲於民眾黨舉辦之黨內共識營演講論述兩岸關係，呈現了幾個因為中華民國憲法而造成的現況與問題。

從馬英九訪中時於湖南大學致詞所言：「我們的國家（中華民國）分成兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國的。無論是台灣還是大陸，在憲法上都屬於一個中國之下。」到蔡英文訪瓜地馬拉時，瓜國總統賈麥岱致詞所述：「瓜國承認且肯定台灣是一個主權獨立的國家，也是『唯一且真正的，對我們來說的中國』」柯文哲於黨內共識營演講：「中華民國還是最大公約數，講『中華』大陸就高興了，講『民』美國也高興了。」三個不同的人、不同黨派與不同事件，呈現著同一個問題與困境，就是中華民國憲法一中問題仍未被解決，一中框架幽魂依舊糾纏台灣。

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中華民國以中國政權自居或兩岸同屬一個中國，政權存在的終極目標為與大陸地區統一，是憲法及增修條文所示的思想及行動綱領。在國際關係上，中華人民共和國與中華民國在法律層面主張上相互爭奪唯一中國代表權。中華民國主張法理上仍擁有大陸地區統轄權，不放棄主張中華民國為中國「唯一合法代表」，這是目前台灣所面臨的困境。

二○○八年胡錦濤提出兩岸可以就在國家尚未統一的特殊情況下的政治關係展開務實討論，說明大陸對台灣決策核心已經認識到有必要在「一個中國」的基礎上探索國家統一前兩岸政治關係的定位。

如今，馬英九訪中時主張大陸及台灣同屬一中，強調現狀為一個中國、兩地分治，是在中華民國憲法基礎上，為以中華民國為主體，探尋統一路徑的可能模式。馬英九於湖南大學致詞時強調：「雙方（大陸與台灣）都堅持一個中國立場」，在維護一個中國立場論述上，可謂是「務實的統一工作者」。

另外，柯文哲所稱中國國民黨、民主進步黨只剩下統獨意識形態，應當要將民眾問題擺在第一。柯文哲所談「台灣為主體」無非是統獨無所謂，人民能過上好日子才重要。民生、內政固然重要，但不應該成為不去碰觸統獨議題的擋箭牌。不處理、不談論統獨問題，留存的就只剩下以憲法一中為原則的「統一」一途。

美國批判法律研究運動的代表人物馬克．圖施奈指出，現代國家的肇建通常需要一部嶄新的憲法，除了這是國格（statehood）是否會被國際社會接受的先決條件、同時又對內象徵著國家的存在，而憲法勾勒政府的權力如何行使的機制。倘若不修正中華民國憲法的「憲法一中」主張，國際社會看待台灣就如同瓜地馬拉總統賈麥岱所言：「台灣是『唯一且真正的，對我們來說的中國』」持續地與大陸地區僵持統一及爭奪中國合法代表權問題。

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