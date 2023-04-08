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自由廣場》駁「缺電辦公室」酸話

2023/04/08 05:30

◎ 盧展南

剛揭牌之「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，被解釋為「缺電辦公室」，經濟部新聞澄清表示，成立該辦公室的目的，是為因應淨零轉型帶來之電力系統挑戰，及提升電力系統可靠與韌性，藉由引入並培養行政部門目前較欠缺的電網專業能量，務實檢討並提出改善策略，確保電力穩定運行。

世界各國的獨立電業監管機構成立，往往來自於一場大災難。電力系統並非堅不可摧，可能會受到天候問題、外力介入、人為疏失等多種因素影響而造成供電中斷。經濟部新成立的辦公室雖無法確保百分之百不停電，卻可期待降低人謀不臧所造成的不必要停電，瞭解供電可靠度趨勢，提出警訊，做出有效的電網投資建議。

過去大停電後，在專家學者的催促下，始終無法成立電業監管機構。現在經濟部願意重視電力可靠度改善，民眾理因舉雙手贊成，為何還被酸言酸語呢？或許是大家對缺電的定義沒有共同的認知。

筆者認為，在長期電源開發、電網規劃及短期電力調度（包含降壓運轉及需求面管理）皆已竭盡所能的情況下，若維持系統安全運轉所須之可用供電容量裕度（備轉容量），低於電業管制機關訂定之規定值，電網運轉單位基於整體運轉韌性考量，執行了非工作停限電，即為缺電的具體佐證。執行日前通告之「非工作計畫性限電」或預估未來缺電小時(Loss of Load Hour)大於X小時，且預期無法供電量(Expected Unserved Energy)大於Y%，即是進入缺電高風險時期。而在一定時間內不再有上述情況，即脫離缺電時期。北美可靠度公司(NERC)過去的機率評估中，LOLH大於二小時且EUE大於總發電量的○·二％，就被認為是高風險。

在備轉容量俱足的情況下，電業應共同戮力阻斷事故發生及可能引發之連鎖反應，避免大區域無預警停電或緊急限電。非因供電能力不足，因天災、外力介入、維護不良、保護系統失效、電力設備損壞、人為疏失等所造成的無預警區域停電，不是缺電。

過去供電品質、降壓或降頻運轉、需量反應及電力輔助服務採購、大停電事故、缺電與否、電網投資問題，往往是台電或能源局說了算。此次「電力可靠與韌性推動管理辦公室」的成立，是我國電力領域的一大里程碑，經濟部長及台電願意用新的思維來處理電力可靠度的問題，廣納意見，值得嘉許。期待該辦公室能名副其實，發揮應有的功能，建立電網專業能量，成為未來電業管制機關的一部分，確保電力穩定運行。

（作者為中山大學電機系教授）

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