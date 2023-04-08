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自由廣場》突然想起太陽花學運一幅海報

2023/04/08 05:30

◎ 謝登元

馬英九以「赴大陸祭祖，率學子交流」名義訪中，意思是不碰觸政治議題；但行程中卻掛羊賣狗，不斷附和中國「九二共識」政治口號，最後，該露出的馬腳還是露出來了！馬辦說：「馬英九已經在民間做了最大努力……二○二四年一定要下架民進黨。」赤裸裸的揭露了馬英九此行的真正政治意圖。

既然行程帶有政治色彩，馬就應考量「中華民國前總統」的身份，拒絕不對等的接待吧！他應該聽過古代晏子出使楚國不走狗門的故事吧！晏子面對楚國「開小門」的不對等接待，據理力爭不受辱；馬英九以卸任元首之尊面對中國刻意矮化，只派個非中央級別的官員去接機、送機，馬前總統卻還吞得下去、笑得出來，真是我們台灣選民的恥辱！

此外，馬英九訪「南京大屠殺紀念館」時寫下「歷史絕不可遺忘」，但對二二八屠殺，卻要台灣人忘記過往，向前看，完全就是個「雙標仔」！「歷史絕不可遺忘」沒錯，但他難道忘了老蔣是怎麼敗退台灣的歷史嗎？他有去關心一下那些慘死於共產黨槍口下的國民黨先烈靈位嗎？他難道不知是誰讓其父有故鄉歸不得？現又虎視眈眈，常以戰機擾台？

忘記國仇家恨與敵人共舞，這是馬英九的不孝！

馬英九一路受蔣經國栽培，蔣一生堅決反共「不接觸、不談判、不妥協」。蔣死後，馬英九不甩蔣三令五申，反而極力討好、美化、讚揚中共，將來又有何立場去頭寮謁陵？死後又有何顏面去見蔣？

公然背叛蔣經國主張，這是馬英九的不忠！

更荒謬的是，馬在武漢稱讚中國控制疫情「是對整個人類的貢獻」，還向中共致歉「我們政府給你們造成困擾」，完全漠視全球因此死了六百多萬人，更遑論「白紙革命」中國百姓的集體憤怒！他全然只為討好中共當權者。

無視中共新冠肺炎禍害，這是馬英九的不仁！

太陽花學運時，有幅海報「英茸宛在」，以創意文字嘲諷馬英九的愚蠢無知，竟把鹿茸解釋為「鹿耳朵裡面的毛」。馬英九的中國行，或許是台灣最後一位「中國人總統」政治生命日薄西山的臨別一瞥，「英茸宛在」，差可比擬！

（作者為資深新聞工作者，新北市民）

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