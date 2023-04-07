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自由廣場》（青年時評）小英的向心力vs.老馬的離心力

2023/04/07 05:30

兼談鄭南榕留給我們的地緣政治啟示

◎ 顧旻

馬英九的訪中與蔡英文的訪美，猶如「離心力與向心力」的社會學暗喻。

前者體現在中國資本全球化對台灣的政治經濟衝擊。在美中貿易戰、科技戰如火如荼之際，中國試圖透過軍事行動與威權主義擴張，加強對地緣政治的控制、轉移內部經濟壓力與治理缺失，重新建構中國資本得以自行掌控的全球價值鏈系統。藉由軍事與經濟的威逼利誘，積極攏絡台灣政商學界，扶植中國在地協力者與操作反美和疑美論調。此為裂解台灣民主、自由、人權等進步價值的離心力，亦為民主鞏固的逆說。

反之，執政黨近期接待捷克眾議院議長訪團台英國會小組美國前國安顧問歐布萊恩美國聯邦眾議院外交委員會訪團等，談話多數聚焦區域和平、經貿合作等議題。從總統、閣員到各級民代與政府機構，所透露的訊息皆是：「我們是民主世界可信賴的堅實夥伴，我們共享自由民主、法治人權等普世價值。」台灣人身在反威權主義擴張的民主陣營最前線，面對地緣政治衝突，我們尋求國際社會的支持，公民社會亦積極對抗認知作戰與知識犬儒，打造以民主自由為基礎的社會團結。此為台灣民主的向心力，亦是台灣人的行動美學。

四月七日，是鄭南榕先生逝世的卅四週年。他用他的生命，照亮了幽暗與禁錮自由的世代。早在黨國威權時代，他在《自由時代》週刊上多次提到：「獨立，是台灣唯一的活路。」他認為台灣作為高度依賴國際貿易的島國，我們需要得到國際的認可，才能重返國際政治舞台。「我們是小國小民，但我們是好國好民。」這句話更象徵著，Nylon追求的是「在言論自由前提下的台獨」，更將追求自由的、民主的、進步的獨立台灣作為志業。而做一個不畏懼強權、勇敢堅韌的台灣人，則是形成共同體的重要前提。如同Nylon提醒我們的：「我們要的是徹頭徹尾、不折不扣的自由。不論他們拔槍之後，何時開火，我們總要周旋到底，爭取百分之百的自由。」

細看國、民兩黨釋出的政治訊號，隱含的正是兩種國家戰略方向，指向著死路與生路。在言論自由日這一天，地緣政治衝突持續擴大，重新思考鄭南榕的當代意義，我們能看見公民的、自由的民族主義（civic and liberal nationalism）的重要性。建構以尊重多元、平等差異為基礎的公民民族主義，讓台灣成為民主自由的價值高地，突圍重返國際。或許，這正是鄭南榕留給我們的地緣政治啟示。

（作者為中山大學社會所碩士，高雄市民）

言論自由日談「誠實」

◎ 林瑞霞

落實四月七日言論自由日，讓我們一起推動蔣介石功過並陳──誠實的歷史教育。

台灣的社會對「說謊」這件事，竟然愈來愈習以為常，我們要繼續容忍？當然不！

狒狒事件，六福村動物園從開始的裝蒜否認，最後終於誠實面對、認錯道歉，危機成為轉機，更開啟台灣動物更好的管理機制。

在台灣，重中之重的轉型正義，蔣介石銅像在校園也正考驗我們誠實！

由於國民黨控制台灣幾十年，蔣介石一直被神話和神化，然隨著資訊透明化，台灣人逐漸明白國共之爭，蔣介石失去民心，被迫轉進台灣，「物必自腐而後蟲生」，並非全然「共產黨的陰謀」，可惜教科書至今不敢明白檢討。

此外，他也被定位是二二八事件的元凶，但銅像仍矗立在許多高中以下校園，基座依然寫著「民族救星」、「永懷領袖」⋯⋯

而受兩蔣餘蔭的馬英九，不但背叛兩蔣的反共政策，這些日子到中國諸種脫軌表現，我們還要繼續忍受？

公然說謊根本的源頭在蔣介石。當中國文革期間都敢批判毛澤東功過一九開，在台灣的學校教育，只能存在「永懷領袖」，不敢批判！這樣的虛偽不實，其不自覺地，延伸的影響，就是台灣社會落入雙重人格，也縱讓威權的幽靈桎梏著校園！

你的學校有蔣介石銅像嗎？

若有，四月七日，落實言論自由日，平常心即可，將蔣介石功過並陳，一起推動誠實的歷史教育！

（作者為嘉義市桃山人文館館長、快樂公民學苑創辦人）

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