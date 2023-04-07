自由廣場》（青年時評）小英的向心力vs.老馬的離心力

兼談鄭南榕留給我們的地緣政治啟示

◎ 顧旻

馬英九的訪中與蔡英文的訪美，猶如「離心力與向心力」的社會學暗喻。

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前者體現在中國資本全球化對台灣的政治經濟衝擊。在美中貿易戰、科技戰如火如荼之際，中國試圖透過軍事行動與威權主義擴張，加強對地緣政治的控制、轉移內部經濟壓力與治理缺失，重新建構中國資本得以自行掌控的全球價值鏈系統。藉由軍事與經濟的威逼利誘，積極攏絡台灣政商學界，扶植中國在地協力者與操作反美和疑美論調。此為裂解台灣民主、自由、人權等進步價值的離心力，亦為民主鞏固的逆說。

反之，執政黨近期接待捷克眾議院議長訪團、台英國會小組、美國前國安顧問歐布萊恩和美國聯邦眾議院外交委員會訪團等，談話多數聚焦區域和平、經貿合作等議題。從總統、閣員到各級民代與政府機構，所透露的訊息皆是：「我們是民主世界可信賴的堅實夥伴，我們共享自由民主、法治人權等普世價值。」台灣人身在反威權主義擴張的民主陣營最前線，面對地緣政治衝突，我們尋求國際社會的支持，公民社會亦積極對抗認知作戰與知識犬儒，打造以民主自由為基礎的社會團結。此為台灣民主的向心力，亦是台灣人的行動美學。

四月七日，是鄭南榕先生逝世的卅四週年。他用他的生命，照亮了幽暗與禁錮自由的世代。早在黨國威權時代，他在《自由時代》週刊上多次提到：「獨立，是台灣唯一的活路。」他認為台灣作為高度依賴國際貿易的島國，我們需要得到國際的認可，才能重返國際政治舞台。「我們是小國小民，但我們是好國好民。」這句話更象徵著，Nylon追求的是「在言論自由前提下的台獨」，更將追求自由的、民主的、進步的獨立台灣作為志業。而做一個不畏懼強權、勇敢堅韌的台灣人，則是形成共同體的重要前提。如同Nylon提醒我們的：「我們要的是徹頭徹尾、不折不扣的自由。不論他們拔槍之後，何時開火，我們總要周旋到底，爭取百分之百的自由。」

細看國、民兩黨釋出的政治訊號，隱含的正是兩種國家戰略方向，指向著死路與生路。在言論自由日這一天，地緣政治衝突持續擴大，重新思考鄭南榕的當代意義，我們能看見公民的、自由的民族主義（civic and liberal nationalism）的重要性。建構以尊重多元、平等差異為基礎的公民民族主義，讓台灣成為民主自由的價值高地，突圍重返國際。或許，這正是鄭南榕留給我們的地緣政治啟示。

（作者為中山大學社會所碩士，高雄市民）

言論自由日談「誠實」

◎ 林瑞霞

落實四月七日言論自由日，讓我們一起推動蔣介石功過並陳──誠實的歷史教育。

台灣的社會對「說謊」這件事，竟然愈來愈習以為常，我們要繼續容忍？當然不！

狒狒事件，六福村動物園從開始的裝蒜否認，最後終於誠實面對、認錯道歉，危機成為轉機，更開啟台灣動物更好的管理機制。

在台灣，重中之重的轉型正義，蔣介石銅像在校園也正考驗我們誠實！

由於國民黨控制台灣幾十年，蔣介石一直被神話和神化，然隨著資訊透明化，台灣人逐漸明白國共之爭，蔣介石失去民心，被迫轉進台灣，「物必自腐而後蟲生」，並非全然「共產黨的陰謀」，可惜教科書至今不敢明白檢討。

此外，他也被定位是二二八事件的元凶，但銅像仍矗立在許多高中以下校園，基座依然寫著「民族救星」、「永懷領袖」⋯⋯

而受兩蔣餘蔭的馬英九，不但背叛兩蔣的反共政策，這些日子到中國諸種脫軌表現，我們還要繼續忍受？

公然說謊根本的源頭在蔣介石。當中國文革期間都敢批判毛澤東功過一九開，在台灣的學校教育，只能存在「永懷領袖」，不敢批判！這樣的虛偽不實，其不自覺地，延伸的影響，就是台灣社會落入雙重人格，也縱讓威權的幽靈桎梏著校園！

你的學校有蔣介石銅像嗎？

若有，四月七日，落實言論自由日，平常心即可，將蔣介石功過並陳，一起推動誠實的歷史教育！

（作者為嘉義市桃山人文館館長、快樂公民學苑創辦人）

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