自由廣場》社區參與扮演守護台灣生態重要角色

◎ 施怡伸

由於人口稠密，台灣許多淺山、農地及海岸生物的棲地面臨嚴重開發壓力及破碎化等等問題，林務局近年大力推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，主要的任務是連結和提升中央山脈乃至海岸的生態棲地功能。這項任務很多時候需仰仗不同公部門的合力，但也不能忽略了有一群與林務單位合作，維護自己居住的山林的社區居民，也在共同努力。

相比起來，有些年歲的社區林業計畫，目的是培養社區的自主能力，協力進行森林經營、保育等工作。許多社區所在的淺山、濱海地也是縫補台灣生態的拼圖，因此林務局開始強化社區參與保育行動，如巡守山林、監測關注物種和棲地、發展林下經濟、生態旅遊等工作，可看到越來越多的社區身影加入。

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例如生活在中南部淺山的神秘保育類昆蟲─台灣爺蟬，因為外型豔麗，曾因盜獵問題變得稀少，林務局種植牠的主要寄主植物台灣梭羅木，營造牠生存的棲地，草山社區則成立社區巡守隊，巡護監測爺蟬棲息的山林，推行結合在地農業的生態旅遊。另外也有瀕臨絕種的山麻雀，本是山村常見的鳥種，卻因為棲地破壞、巢位不足等因素，面臨生存的威脅，林務局藉由懸掛巢箱及友善農業宣導等方法改善棲息環境，同時有山麻雀聚集的瑞峰社區當地小學將山麻雀保育納入課程，社區也首次投入社區林業，規劃訓練生態導覽解說員，以向遊客推廣保育觀念。

要有效守護鄰近人們生活圈的山林，社區聚落扮演重要的角色，由台灣在地力量協力保育鄉土周邊生態，實踐資源永續利用與發展，才是達到與環境共存的關鍵。

（作者是林務人員）

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