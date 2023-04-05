自由廣場》新世代的中小學圖像

◎ 劉永健

近年，台灣教育歷經歷了九年一貫課程與一○八課綱的實施，更經歷因疫情而採行線上教學後，隨著資訊科技日新月異，傳統的課程安排越來越無法符合社會的需求。身為教育工作者，實有必要反思現行課程的盲點與出路，提供未來教育一個嶄新圖像，也才能讓我國的學子持續在國際上擁有競爭力。

一○八課綱涵蓋許多領域與議題，卻忽略教師與學生的主體性，教師應有研發課程的能力，學生學習可以不僅限於上課時間，更重要的是，學生應該是教室中的主人，決定自己想要學習的材料。在這種思維下，一○八課綱這種以剛性為主的課程將顯得無能為力，取而代之的是由師生共同討論出來的主題式課程，課程理論也將走向再概念化為主，由學科結構轉變為以學生為中心的課程。

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其次，打破現有全國一致的上課時間，將現行小學四十分鐘，國高中四十五分鐘的限制，將其解構。依學生學習能力以及課程安排，重新規劃。未來制式課表將不復存在，影響所及的是學校現有行政處室的規劃，學生事務處的業務可完全整併到各校教務處，至於其他專業則應交由更專業的人員負責，如學生心理諮商或現有課綱中的各項議題，都可在學生覺得需要時，將其他單位納入規畫課程，如國防、防災主題等。

在此理念下，未來將不再有固定課程，也不再有統一進度，因此在升學進路上，自然會形成以學生在學期間的成績或專題產出為主，自行申請有意願就讀的學校，目前統一的基測與會考自然會萎縮。未來學生入學將採取全面申請制，或依據該校或系所的入學規定，以面試或實作為主。

改革總是需要勇氣與想像，現今的學校端承受著來自社會太多的期許與壓力，如環境教育法規定每年師生要有四小時的環境教育，性別平等則是每學期四小時，諸如此類的規定相當多，試問如果不與課程結合，那麼一所完全落實這些法規規定的學校，被排擠的課程又會是哪些呢？

（作者是小學校長）

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