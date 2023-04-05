晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》新世代的中小學圖像

2023/04/05 05:30

◎ 劉永健

近年，台灣教育歷經歷了九年一貫課程與一○八課綱的實施，更經歷因疫情而採行線上教學後，隨著資訊科技日新月異，傳統的課程安排越來越無法符合社會的需求。身為教育工作者，實有必要反思現行課程的盲點與出路，提供未來教育一個嶄新圖像，也才能讓我國的學子持續在國際上擁有競爭力。

一○八課綱涵蓋許多領域與議題，卻忽略教師與學生的主體性，教師應有研發課程的能力，學生學習可以不僅限於上課時間，更重要的是，學生應該是教室中的主人，決定自己想要學習的材料。在這種思維下，一○八課綱這種以剛性為主的課程將顯得無能為力，取而代之的是由師生共同討論出來的主題式課程，課程理論也將走向再概念化為主，由學科結構轉變為以學生為中心的課程。

其次，打破現有全國一致的上課時間，將現行小學四十分鐘，國高中四十五分鐘的限制，將其解構。依學生學習能力以及課程安排，重新規劃。未來制式課表將不復存在，影響所及的是學校現有行政處室的規劃，學生事務處的業務可完全整併到各校教務處，至於其他專業則應交由更專業的人員負責，如學生心理諮商或現有課綱中的各項議題，都可在學生覺得需要時，將其他單位納入規畫課程，如國防、防災主題等。

在此理念下，未來將不再有固定課程，也不再有統一進度，因此在升學進路上，自然會形成以學生在學期間的成績或專題產出為主，自行申請有意願就讀的學校，目前統一的基測與會考自然會萎縮。未來學生入學將採取全面申請制，或依據該校或系所的入學規定，以面試或實作為主。

改革總是需要勇氣與想像，現今的學校端承受著來自社會太多的期許與壓力，如環境教育法規定每年師生要有四小時的環境教育，性別平等則是每學期四小時，諸如此類的規定相當多，試問如果不與課程結合，那麼一所完全落實這些法規規定的學校，被排擠的課程又會是哪些呢？

（作者是小學校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書