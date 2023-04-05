自由廣場》（林保華專欄）馬省長在中國重慶

馬英九在中國祭祖的高潮就是回到他的湖南老家，宣佈承認中華人民共和國憲法「序言」中所說的，「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分」。這是他一生中丟出的最大賭注，也就是認同中共有權侵占台灣，改變台灣的制度，奴役台灣的人民。馬英九當年在台灣的政治活動，包括當選總統，都是為了實現這個目標，不知道投過票給他的選民情何以堪？

離開湖南後馬英九到了重慶。香港明報報導四月三日那天，「下午四時許，有工作人員在觀景台上揮手，廣場上有人大叫『小馬哥』、『馬省長出來招一下手』。數分鐘後，馬英九在隨行人員陪同下出場」，可見馬英九宣佈遵守中華人民共和國憲法後，在中國立即得到「省長」的新職務。「省」的地位低於中央直轄市，也低於港澳的「特區」。反正只要可以舔共，馬英九都不計較。

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馬說重慶是他父母認識的地方，對他意義重大，他老爸響應「蔣介石委員長」號召從軍報國，此次特意帶台灣學生「踏尋兩岸共有的記憶」。首先，蔣委員長只有一個，需要稱呼「蔣介石委員長」，表明馬英九對老蔣見外了。至於尋找共同記憶，顯然馬英九找錯了。

重慶是國民政府的陪都，然而中共的首府卻在延安。重慶是中共「逼蔣抗日」的前沿。要尋找國共在重慶的共同記憶，只有一九四五年八月底開始的國共談判，簽下「雙十協定」（停戰協議），然後國共邊打邊談，接著全面內戰爆發，國民黨被趕到台灣。馬英九怎不提這個真正的共同記憶，因為這觸到馬英九國民黨的舔共痛處。

一九三八年我在重慶出生，中共給我們這一代的重慶記憶，是《紅岩》這部小說。共產黨員在渣滓洞、白公館與中美合作所（都在重慶沙坪壩）裡如何受到國民黨特務的慘無人道嚴刑拷打。不知道馬英九爸媽有無參與或見習？我們以及後來紅衛兵一代，就是透過這部小說及其後改編的歌劇《江姐》，被煽動起對國民黨蔣介石的仇恨。馬英九怎麼可以不參觀這些地方，看看你們家族做過什麼勾當？當然，共產黨幹的是青出於藍而勝於藍。重慶市委書記給馬英九他老爸的重慶遺物，是特務罪證嗎？

馬英九既然帶了一批學生去重慶，更應該參觀全中國只剩下的最後一個紅衛兵墳場。當年的青年學生等，在共產黨「挑動群眾鬥群眾」下，都為「捍衛毛主席革命路線」打死彼此，結果原來是一場美麗的誤會。墳場座落在沙坪公園一角，埋著一九六七年至一九六八年重慶大武鬥期間其中一派毛澤東主義紅衛兵約四百名死者，其中年紀最小的是兩個十四歲的「娃娃兵」。墓園座西朝東，意味著永遠面向毛澤東。但有人在其中一個墓碑上刻著：「人間本無正道，陰世焉有光明，我勸後人擦亮眼，不求主義只求歡。」馬英九此時大肆做民族主義大秀，表達舔共情懷，是否太遲了？怪不得一頭撞到玻璃板上，真乃凶兆也。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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